Популярні смартфони Samsung не отримають продовження: які моделі зникнуть з ринку (фото)

Samsung переглядає стратегію випуску нішевих смартфонів. Майбутнє ультратонкої моделі Galaxy Edge і амбітного потрійного смартфона TriFold опинилося під питанням.

Про це повідомив головний виконавчий директор мобільного підрозділу компанії Вон-Джун Чой в інтерв'ю Bloomberg.

Надтонкі смартфони не витримали конкуренції

За словами представника бренду, продажі Samsung Galaxy S25 Edge (товщина 5,8 мм), запущеного торік як відповідь на очікуваний Apple iPhone Air, виявилися "відносно нижчими", ніж у інших лінійок. Незважаючи на технічні переваги перед гаджетом від Apple (S25 Edge оснащений подвійною камерою і стереодинаміками, тоді як iPhone Air задовольняється одинарним модулем і монозвуком), модель не стала хітом.

Samsung Galaxy S25 Edge

Головною проблемою ультратонкого формату виявилася слабка автономність: батарея S25 Edge не дотягувала до показників старших моделей серії. Через це Samsung досі не ухвалила рішення про випуск S26 Edge. "У людей різні смаки, вимоги та критерії під час вибору пристрою. Ми ще не вирішили, коли з'явиться наступна модель, але це питання обговорюється", — зазначив топ-менеджер. До речі, Apple зіткнулася з аналогічною проблемою: продажі їхнього компактного смартфона також мають слабкий вигляд на тлі флагманського iPhone 17 Pro.

TriFold залишиться нішевим експериментом

Невизначеною виглядає і доля смартфона TriFold — першого на ринку пристрою з двома шарнірами, який розкладається у великий планшет. Випущений у січні 2026 року за ціною $2900, смартфон викликав ажіотаж і швидко розкуповувався першими гіками, але виявився занадто дорогим і важким для масового покупця.

Samsung Galaxy Z TriFold

"Коли ми починали створювати TriFold, будучи головою відділу досліджень і розробок, я не хотів займатися цим проектом", — пожартував Чой, пославшись на інженерну складність і необхідність створення нових компонентів. Керівник зазначив, що спочатку компанія хотіла просто "створити нову категорію і вкласти в неї всі наші ноу-хау". Зараз Samsung збирає відгуки від перших покупців, але поки не впевнена, чи варто розробляти друге покоління TriFold.

Нові екрани та розвиток Galaxy Z Fold

Замість складних трьохекранних смартфонів Samsung зосередиться на розвитку своєї класичної складаної лінійки. Уже цього літа компанія планує випустити ширшу версію стандартного Galaxy Z Fold. Таке рішення дасть змогу користувачам зручніше споживати контент, наблизивши відчуття до використання TriFold, але за менші гроші та без зайвих шарнірів.

Також керівник мобільного підрозділу згадав, що ексклюзивний дисплей "Антишпигун" (Privacy Display), вбудований у новий Galaxy S26 Ultra, спочатку планувався для серії S25 Ultra, але інженерам знадобився додатковий рік для вирішення останніх технічних проблем. Зараз Samsung вивчає можливість впровадження таких екранів в інші моделі і навіть у складні пристрої. Паралельно ведеться розробка нового покоління стилуса S-Pen з "вдосконаленою технологією в рамках нової структури дисплея".

