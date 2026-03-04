У Galaxy S26 Ultra проблемы с экраном: функция "Антишпион" вызвала странный дефект (фото)

На днях флагман Galaxy S26 Ultra попал в руки первых пользователей и журналистов. В сети назревает недовольство в отношении нового дисплея устройства.

Как сообщает PhoneArena, функция защиты от подглядывания (Privacy Display, также известная как "Антишпион") стала причиной жалоб на снижение четкости текста и быстрое переутомление глаз.

Авторитетный инсайдер Ice Universe и блогер Tarun Vats заметили, что шрифты на дисплее Galaxy S26 Ultra выглядят менее четкими по сравнению с прошлогодним Galaxy S25 Ultra. Проблема наблюдается даже при выставленном разрешении 2K и отключенном Privacy Display. По словам обозревателей, чтение с нового дисплея вызывает дискомфорт и заставляет глаза быстро уставать, в связи с чем они призывают Samsung оперативно решить проблему.

Часть пользователей форума Reddit отнеслась к заявлениям скептически. Некоторые предположили, что усталость глаз вызвана выкрученной на максимум яркостью, а визуальная разница на сравнительных фото — это следствие разных углов наклона камеры при съемке двух смартфонов. Однако инсайдеры все же подозревают, что проблема носит фундаментальный аппаратный характер.

Проблема дисплея Galaxy S26 Ultra: четкость текста снижена Фото: X (Twitter)

Вероятная причина

Ice Universe пояснил, что для реализации режима приватности инженеры Samsung внедрили матрицу с двумя типами пикселей. Первые излучают свет под широким углом (как в обычных смартфонах). Вторые излучают свет строго прямо (направленные пиксели).

Когда пользователь активирует функцию "Антишпион", широкоугольные пиксели отключаются. В результате картинку видит только тот, кто смотрит на дисплей под прямым углом, а посторонние люди сбоку видят лишь черный экран.

Дефект проявляется из-за того, что даже при отключенном Privacy Display яркость части пикселей продолжает зависеть от угла обзора. Даже если вы смотрите на смартфон ровно по центру, текст в самом верху или в самом низу экрана находится под небольшим углом относительно ваших глаз. При малейшем наклоне устройства этот угол увеличивается, яркость направленных пикселей падает, из-за чего края шрифтов кажутся рыхлыми и теряют резкость. Именно эта микроскопическая неоднородность свечения заставляет зрение напрягаться.

Пока неясно, сможет ли компания Samsung программно откалибровать работу дисплея, чтобы сгладить этот эффект, или снижение четкости картинки останется неизбежной платой за аппаратную защиту от подглядывания. Период предзаказов на линейку Galaxy S26 продлится до 10 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что популярные смартфоны Samsung не получат продолжения. Компания пересматривает стратегию выпуска некоторых смартфонов. Будущее ультратонкой модели Galaxy Edge и амбициозного тройного смартфона TriFold оказалось под вопросом.

Еще Фокус писал, что самый дорогой смартфон Samsung может иметь существенный недостаток. Одной из самых обсуждаемых функций смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra стал инновационный дисплей конфиденциальности (Privacy Display), однако эксперты обнаружили один неприятный нюанс.