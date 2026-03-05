Выпущена миниатюрная зарядная станция на 250 Вт: сколько стоит новинка Anker (фото)

Anker представила настольную зарядную станцию Desktop Charger Pro+. Это удобный стационарный адаптер питания, который подключается к розетке и позволяет одновременно заряжать до шести устройств.

Новинка создана на базе аккумулятора из нитрида галлия (GaN). Решение позволяет выдавать мощность в 250 Вт через компактный корпус, который отлично вписывается в рабочее пространство. Адаптер уже доступен для заказа в Китае, пишет Gizmochina.

Desktop Charger Pro+ оснащен шестью портами: четырьмя USB-C и двумя USB-A.

USB-C1 (до 140 Вт): Самый мощный порт, предназначенный для требовательных ноутбуков, таких как 16-дюймовый MacBook Pro. Он поддерживает множество профилей питания, от 15 Вт до максимальных 140 Вт (28В/5А).

USB-C2, C3 и C4 (до 100 Вт каждый): Трех других Type-C с запасом хватит для быстрой зарядки смартфонов, планшетов и менее мощных ноутбуков.

Два USB-A (до 22,5 Вт): Эти порты подходят для зарядки смарт-часов, наушников, электронных книг и другой мелкой электроники.

Интеллектуальная система распределения энергии автоматически регулирует подачу тока на каждый порт, обеспечивая безопасную и оптимальную зарядку всех подключенных гаджетов одновременно.

Anker Desktop Charger Pro+ — единый настольный центр для подзарядки техники Фото: Anker

Аксессуар поддерживает практически все современные протоколы быстрой зарядки: Power Delivery (PD) и PD 3.1, PPS (до 100 Вт), SCP, а также новый универсальный стандарт UFCS. Важной особенностью стала нативная поддержка проприетарных технологий: адаптер может заряжать смартфоны Huawei на мощности 66 Вт и флагманы Xiaomi на мощности 120 Вт (при использовании совместимых кабелей).

Благодаря технологии GaN, зарядная станция получилась весьма компактной — 106 x 90 x 40 мм при весе 640 граммов. Ее удобно использовать не только на рабочем столе, но и брать с собой в поездки.

На передней панели расположен 2,26-дюймовый LCD-дисплей. Он в реальном времени отображает информацию о мощности, подаваемой на каждый из шести портов.

В Китае Anker Desktop Charger Pro+ поступил в продажу по цене 849 юаней (около $120).

