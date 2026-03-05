Компактна зарядна станція на 250 Вт: скільки коштує новинка Anker (фото)

Anker представила настільну зарядну станцію Desktop Charger Pro+. Це зручний стаціонарний адаптер живлення, який під'єднується до розетки і дає змогу одночасно заряджати до шести пристроїв.

Новинка створена на базі акумулятора з нітриду галію (GaN). Рішення дає змогу видавати потужність у 250 Вт через компактний корпус, який чудово вписується в робочий простір. Адаптер уже доступний для замовлення в Китаї, пише Gizmochina.

Desktop Charger Pro+ оснащений шістьма портами: чотирма USB-C і двома USB-A.

USB-C1 (до 140 Вт): Найпотужніший порт, призначений для вимогливих ноутбуків, таких як 16-дюймовий MacBook Pro. Він підтримує безліч профілів живлення, від 15 Вт до максимальних 140 Вт (28В/5А).

USB-C2, C3 і C4 (до 100 Вт кожен): Трьох інших Type-C із запасом вистачить для швидкої зарядки смартфонів, планшетів і менш потужних ноутбуків.

Два USB-A (до 22,5 Вт): Ці порти підходять для зарядки смарт-годинників, навушників, електронних книг та іншої дрібної електроніки.

Інтелектуальна система розподілу енергії автоматично регулює подачу струму на кожен порт, забезпечуючи безпечне й оптимальне заряджання всіх під'єднаних гаджетів одночасно.

Anker Desktop Charger Pro+ — єдиний настільний центр для підзарядки техніки Фото: Anker

Аксесуар підтримує практично всі сучасні протоколи швидкої зарядки: Power Delivery (PD) і PD 3.1, PPS (до 100 Вт), SCP, а також новий універсальний стандарт UFCS. Важливою особливістю стала нативна підтримка пропрієтарних технологій: адаптер може заряджати смартфони Huawei на потужності 66 Вт і флагмани Xiaomi на потужності 120 Вт (при використанні сумісних кабелів).

Завдяки технології GaN, зарядна станція вийшла досить компактною — 106 x 90 x 40 мм при вазі 640 грамів. Її зручно використовувати не тільки на робочому столі, а й брати з собою в поїздки.

На передній панелі розташований 2,26-дюймовий LCD-дисплей. Він у реальному часі відображає інформацію про потужність, що подається на кожен із шести портів.

У Китаї Anker Desktop Charger Pro+ надійшов у продаж за ціною 849 юанів (близько $120).

Раніше повідомлялося про потужний і зручний повербанк для ноутбука. Стабільну роботу лептопа під час відключень світла легко забезпечити правильним зовнішнім акумулятором. Є надійна модель від Anker, що задовольняє всім вимогам для цих цілей.

Також писали про популярну зарядну станцію для всього будинку. Живити цілу квартиру з великою побутовою технікою неважко за допомогою відповідної зарядної станції. EcoFlow Delta 2 Max — одна з найнадійніших і затребуваних моделей на українському ринку.