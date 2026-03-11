Эти камеры смартфонов переоценены: эксперт объяснил, почему 200 МП не гарантируют хорошие фото

Крупные бренды до сих пор гонятся за количеством мегапикселей, чтобы камеры их смартфонов выглядели солиднее, однако большая цифра не обязательно обеспечит лучшие фотографии.

Смартфоны с 200-мегапиксельными камерами, как правило, не обеспечивают 200-мегапиксельных фотографий. К тому же для нужд рядового пользователя достаточно разрешения 12 МП, считает эксперт портала PhoneArena.

Как объясняет автор, изображение 12 МП хорошо смотрится на любом современном дисплее. Такие фото занимают около 5 МБ хранилища и легко редактируются. В то же время изображения с разрешением 200 МП занимают от 30 МБ до 80 МБ.

Именно поэтому основная камера Galaxy S26 Ultra на 200 МП по умолчанию обеспечивает 12 МП, а 200-мегапиксельный телеобъектив Xiaomi 17 Ultra — 12,5 МП. Даже меньший 48-мегапиксельный сенсор iPhone 17 Pro по умолчанию выдает 24-мегапиксельные изображения.

Все эти смартфоны объединяют данные из нескольких пикселей в один, чтобы получить изображение высшего качества. Если покопаться в настройках, можно заставить их камеры делать фото с разрешением 200 МП, однако, если вы не опытный профессионал, эти фотографии вас разочаруют.

"Вот почему добавление сверхширокоугольной камеры на 200 МП к любому телефону не решит ни одной из его проблем с камерой и может лишь подпитать моду на мегапиксели", — пишет обозреватель гаджетов.

По словам эксперта, размер сенсора камеры имеет гораздо большее значение, чем его разрешение. Более крупный сенсор может улавливать больше света, в результате чего получаются фотографии лучшего качества.

Стоит отметить, что высокое разрешение позволяет производителям предлагать лучший цифровой зум для своих камер. Однако это преимущество будет потеряно на сверхширокоугольной камере, поскольку ее идея заключается в уменьшении, а не в приближении масштаба.

Подводя итоги, эксперт призвал производителей прекратить гнаться за мегапикселями. Он отметил, что высококачественная оптика, улучшенная обработка и физически большие сенсоры улучшат любую камеру, поэтому брендам стоит сосредоточиться именно на этих характеристиках.

