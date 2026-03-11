Ці камери смартфонів переоцінені: експерт пояснив, чому 200 МП не гарантують хороші фото

Великі бренди досі женуться за кількістю мегапікселів, щоб камери їхніх смартфонів виглядали солідніше, однак більша цифра не обов'язково забезпечить кращі фотографії.

Смартфони з 200-мегапіксельними камерами, як правило, не забезпечують 200-мегапіксельних фотографій. До того для потреб пересічного користувача достатньо роздільної здатності 12 МП, вважає експерт порталу PhoneArena.

Як пояснює автор, зображення 12 МП добре виглядає на будь-якому сучасному дисплеї. Такі фото займають близько 5 МБ сховища та легко редагуються. Водночас зображення із роздільною здатністю 200 МП займають від 30 МБ до 80 МБ.

Саме тому основна камера Galaxy S26 Ultra на 200 МП за замовчуванням забезпечує 12 МП, а 200-мегапіксельний телеоб'єктив Xiaomi 17 Ultra — 12,5 МП. Навіть менший 48-мегапіксельний сенсор iPhone 17 Pro за замовчуванням видає 24-мегапіксельні зображення.

Відео дня

Всі ці смартфони об'єднують дані з кількох пікселів в один, щоб отримати зображення вищої якості. Якщо покопирсатись у налаштуваннях, можна змусити їхні камери робити фото з роздільною здатністю 200 МП, однак, якщо ви не досвідчений професіонал, ці світлини вас розчарують.

"Ось чому додавання надширококутної камери на 200 МП до будь-якого телефону не вирішить жодної з його проблем з камерою і може лише підживити моду на мегапікселі", — пише оглядач гаджетів.

Опитування Чи несе ШІ, на вашу думку, загрозу людству? Опитування відкрите до Так Ні Не знаю Голосувати

За словами експерта, розмір сенсора камери має набагато більше значення, ніж його роздільна здатність. Більший сенсор може вловлювати більше світла, в результаті чого виходять фотографії кращої якості.

Варто зазначити, що висока роздільна здатність дозволяє виробникам пропонувати кращий цифровий зум для своїх камер. Однак ця перевага буде втрачена на надширококутній камері, оскільки її ідея полягає в зменшенні, а не наближенні масштабу.

Підбиваючи підсумки, експерт закликав виробників припинити гнатися за мегапікселями. Він наголосив, що високоякісна оптика, покращена обробка та фізично більші сенсори покращать будь-яку камеру, тож брендам варто зосередитися саме на цих характеристиках.

Нагадаємо, витік інформації свідчить про те, що камера майбутнього смартфона OnePlus 16 отримає суттєве оновлення.

Фокус також повідомляв, що Ulefone представила інноваційний смартфон RugOne Xsnap 7 Pro з модульним магнітним блоком камери.