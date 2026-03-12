В Украине произошел сбой в работе Telegram: в каких городах наблюдаются проблемы (карта)
В четверг, 12 марта, на территории Украины зафиксированы проблемы в работе популярного мессенджера Telegram.
О сбое в Telegram свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который в реальном времени отслеживает проблемы перебои в работе сайтов, приложений и других цифровых платформ.
Обнародованная диаграмма указывает на то, что сообщения о проблемах с Telegram начали активно поступать после 9:00. По состоянию на 12:00 пользователи жалуются на:
- приложение — 50%;
- сайт — 31%;
- обмен сообщениями — 19%.
Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда?
Судя по карте Downdetector, в течение последних 24 часов больше всего жалоб поступило из крупных городов Украины, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов. Стоит также отметить, что сервис сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.
В Telegram пока официально не комментировали упомянутые проблемы.
Напомним, 10 марта в Украине произошел сбой в приложении "Резерв+".
Фокус также сообщал, что 27 февраля возник массовый сбой в приложении monobank.