Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

В Украине произошел сбой в работе Telegram: в каких городах наблюдаются проблемы (карта)

Мессенджер Telegram на смартфоне
Телеграмма | Фото: unsplash.com

В четверг, 12 марта, на территории Украины зафиксированы проблемы в работе популярного мессенджера Telegram.

О сбое в Telegram свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который в реальном времени отслеживает проблемы перебои в работе сайтов, приложений и других цифровых платформ.

Проблемы в работе Telegram
Диаграмма сообщений о сбое в Telegram

Обнародованная диаграмма указывает на то, что сообщения о проблемах с Telegram начали активно поступать после 9:00. По состоянию на 12:00 пользователи жалуются на:

  • приложение — 50%;
  • сайт — 31%;
  • обмен сообщениями — 19%.
Опрос

Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда?

Опрос открыт до

Судя по карте Downdetector, в течение последних 24 часов больше всего жалоб поступило из крупных городов Украины, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов. Стоит также отметить, что сервис сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.

Відео дня
Сбой в Telegram 12 марта
Карта сообщений о сбое в Telegram 12 марта

В Telegram пока официально не комментировали упомянутые проблемы.

Напомним, 10 марта в Украине произошел сбой в приложении "Резерв+".

Фокус также сообщал, что 27 февраля возник массовый сбой в приложении monobank.