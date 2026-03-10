В приложении "Резерв+" произошел сбой, — СМИ

10 марта пользователи электронного кабинета для призывников, военнообязанных и резервистов сообщили о сбое в приложении "Резерв+".

Люди жалуются, что не могут зайти в приложение, сообщает "Киев 24".

При попытке зайти в свой электронный кабинет на экране появляется сообщение о технической проблеме и просьба попытаться войти позже.

Военнообязанным, которые выходят на улицу, рекомендуют иметь при себе бумажные военно-учетные документы.

Что стало причиной сбоя, пока не сообщается.

В октябре 2025 года Министерство обороны расширило функционал мобильного приложения "Резерв+", добавив возможность получения отсрочки от службы для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Отныне процесс проходит полностью онлайн и занимает немного времени.

В декабре того же года оборонное ведомство приступило к тестированию постановки на воинский учет в приложении "Резерв+". Новая функция призвана облегчить процесс постановки на учет. Военнообязанные смогут стать на воинский учет без личных визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также без изнурительных бумажных процедур.