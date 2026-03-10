У додатку "Резерв+" стався збій, — ЗМІ

10 березня користувачі електронного кабінету для призовників, військовозобов'язаних і резервістів повідомили про збій у застосунку "Резерв+".

Люди скаржаться, що не можуть зайти в додаток, повідомляє "Київ 24".

Під час спроби зайти до свого електронного кабінету на екрані з'являється повідомлення про технічну проблему і прохання спробувати увійти пізніше.

Військовозобов'язаним, які виходять на вулицю, рекомендують мати при собі паперові військово-облікові документи.

Що стало причиною збою, поки не повідомляють.

У жовтні 2025 року Міністерство оборони розширило функціонал мобільного застосунку "Резерв+", додавши можливість отримання відстрочки від служби для батьків, які самостійно виховують дитину. Відтепер процес проходить повністю онлайн і займає небагато часу.

У грудні того ж року оборонне відомство розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку "Резерв+". Нова функція покликана полегшити процес постановки на облік. Військовозобов'язані зможуть стати на військовий облік без особистих візитів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також без виснажливих паперових процедур.