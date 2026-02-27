В Украине произошел массовый сбой в приложении Monobank: что не работает

В банковском приложении Monobank произошел массовый сбой. Пользователи говорят о том, что не работает ряд функций.

В частности, пользователи жалуются на трудности с переводами с карты на карту, с выплатами из банков и предоставлением "кредитов до завтра". Об этом сообщают в соцсетях.

В то же время основатель Monobank Олег Гороховский пока не комментировал сбой.

Напомним, что поздно вечером 22 февраля хакеры пытались взломать monobank. В то же время попытка "хакнуть" банк злоумышленникам не удается.

Перед этим, 19 февраля, стало известно о масштабной кибератаке на "А-банк". Тогда со счетов части из более 4 миллионов клиентов учреждения списались средства. В пресс-службе также раскрыли, что эта атака была новой, ранее неизвестной банковской системе.

Однако ситуацию удалось взять под контроль, а "каждую списанную копейку" вернуть на счета украинцев, отметили в банке.

Напомним, 20 февраля портал ZDNET назвал 5 тревожных признаков, что ваше устройство контролируют хакеры.

Также 19 февраля экономист Владимир Компаниец рассказал о масштабной утечке данных магазина НБУ.

Ранее Фокус рассказывал, что в декабре Monobank запустил в своем приложении monoбазар, с помощью которого клиенты могут покупать и продавать свои вещи. Среди функций "Базара" будет автозаполнение описания товара искусственным интеллектом.

С 16 октября "Монобанк" проводил акцию с лимонами — необходимо было отыскать в приложении 50 фруктов, чтобы принять участие в розыгрыше призов.