В Україні стався масовий збій в додатку Monobank: що не працює

У банківському додатку Monobank стався масовий збій. Користувачі кажуть про те, що не працює низка функцій.

Зокрема, користувачі скаржаться на труднощі з переказами з картки на картку, з виплатами з банок та наданням "кредитів до завтра". Про це повідомляють у соцмережах.

Водночас засновник Monobank Олег Гороховський наразі не коментував збій.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 лютого хакери намагалися зламати monobank. Водночас спроба "хакнути" банк зловмисникам не вдається.

Опитування Якими електронними платіжними системами ви користуєтесь? Опитування відкрите до PayPal Google Pay Apple Pay Wise EasyPay Payeer Жодною з перерахованих Голосувати

Перед цим, 19 лютого, стало відомо про масштабну кібератаку на "А-банк". Тоді з рахунків частини з понад 4 мільйонів клієнтів установи списалися кошти. У пресслужбі також розкрили, що ця атака була новою, раніше невідомою банківській системі.

Однак ситуацію вдалося взяти під контроль, а "кожну списану копійку" повернути на рахунки українців, наголосили у банку.

Нагадаємо, 20 лютого портал ZDNET назвав 5 тривожних ознак, що ваш пристрій контролюють хакери.

Також 19 лютого економіст Володимир Компанієць розповів про масштабний витік даних магазину НБУ.

Раніше Фокус розповідав, що в грудні Monobank запустив у своєму застосунку monoбазар, за допомогою якого клієнти можуть купувати та продавати свої речі. Серед функцій "Базару" буде автозаповнення опису товару штучним інтелектом.

З 16 жовтня "Монобанк" проводив акцію з лимонами — необхідно було відшукати в додатку 50 фруктів, щоб узяти участь в розіграші призів.