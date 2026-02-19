З рахунків українців списалися кошти: відомий банк зазнав масштабної кібератаки

З рахунків частини з понад 4 млн клієнтів А-банку були списані кошти внаслідок хакерської атаки. Інцидент стався в ніч з 15 на 16 лютого.

Про списання коштів з рахунків українців внаслідок кібератаки на А-банк повідомила його пресслужба. Кошти були неправомірно списані з рахунків частини клієнтів установи.

"У ніч з 15 на 16 лютого ми зазнали однієї з наймасштабніших хакерських атак. Частина клієнтів зіткнулася з неправомірним списанням коштів. Це була нова, раніше невідома банківській системі атака. Проте вже зараз можемо впевнено заявити: ми впоралися, відбили її та виключили можливість подібних спроб у майбутньому", — розповіли в пресслужбі.

Представники банку запевнили, що ситуацію повністю взята під контроль, "кожна списана копійка" повернулася на рахунки клієнтів і жоден із них не зазнав фінансових втрат.

Відео дня

"Наша система захищена, і зараз ми докладаємо зусиль, аби викрити шахраїв. Наразі немає жодних ризиків — кошти в безпеці та надійно захищені", — сказали в пресслужбі.

У ніч на 16 лютого А-Банк зазнав масштабної кібератаки Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 лютого ЗМІ писали про законопроєкт, яким Кабінет міністрів України пропонує зобов'язати українців підтверджувати місце проживання під час відкриття банківських рахунків.

6 січня заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська 6 лютого пояснювала, чому банк може раптово заблокувати картку та як потрібно діяти в такому випадку.