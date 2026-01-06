Чому банк може раптово заблокувати картку: експертка пояснила основні причини та алгоритм дій

Банки все частіше блокують картки клієнтів, щоб захистити їх від можливих шахрайських схем. За даними експертів, під тимчасові обмеження потрапляє близько 1–3% користувачів.

У коментарі УНІАН заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська пояснила, що сучасні системи захисту від шахрайства аналізують фінансові операції в режимі реального часу та автоматично блокують підозрілі транзакції. Зокрема, подібні технології поєднують статистику та алгоритми машинного навчання, щоб забезпечити безпеку коштів клієнтів.

Крім того, експертка наголосила, що тимчасове блокування картки не завжди означає проблему чи збій — іноді це навпаки "щит", який оберігає гроші користувача.

Причини, через які банк може обмежити доступ до картки, різні. По-перше, це технічні маркери — автоматичні сигнали системи, які спрацьовують при нестандартних діях. Наприклад, незвичне формулювання призначення платежу під час онлайн-оплати може викликати блокування. Щоб цього уникнути, Довгальська радить використовувати прості фрази, наприклад "оплата товару/послуги".

Відео дня

По-друге, карту можуть обмежити через поведінкові аномалії. Так, раптове збільшення кількості переказів за короткий час або активність після тривалої паузи автоматично сприймається системою як потенційний ризик.

І навіть третій, на перший погляд, дивний, чинник може призвести до блокування — відсутність Bluetooth-сигналу від довіреного пристрою, як-от смарт-годинника чи навушників, під час реєстрації карти на новому смартфоні.

Якщо ж карта потрапила під тимчасове обмеження, фахівець радить не панікувати. Спочатку потрібно зателефонувати на номер, вказаний на звороті картки, або пройти верифікацію у мобільному додатку банку.

"Слід зателефонувати в банк за номером, вказаним на звороті картки, або пройти верифікацію в банківському застосунку на смартфоні. Але в жодному разі не телефонувати на невідомий номер, з яких отримали виклик буцімто працівника банку. У прямому спілкуванні з працівником банку стане зрозумілою причина блокування картки", – порекомендувала фахівчиня.

Раніше Фокус писав, що НБУ пропонує запровадити перевірку діяльності ФОП перед їх закриттям, щоб зменшити ризики фінансових та кримінальних махінацій.

Також повідомлялося, що банки можуть перевіряти операції своїх клієнтів і блокувати або примусово закривати їхні рахунки.