Почему банк может внезапно заблокировать карту: эксперт объяснила основные причины и алгоритм действий

Банки все чаще блокируют карты клиентов, чтобы защитить их от возможных мошеннических схем. По данным экспертов, под временные ограничения попадает около 1-3% пользователей.

В комментарии УНИАН заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская объяснила, что современные системы защиты от мошенничества анализируют финансовые операции в режиме реального времени и автоматически блокируют подозрительные транзакции. В частности, подобные технологии сочетают статистику и алгоритмы машинного обучения, чтобы обеспечить безопасность средств клиентов.

Кроме того, эксперт отметила, что временная блокировка карты не всегда означает проблему или сбой — иногда это наоборот "щит", который оберегает деньги пользователя.

Причины, по которым банк может ограничить доступ к карте, разные. Во-первых, это технические маркеры — автоматические сигналы системы, которые срабатывают при нестандартных действиях. Например, необычная формулировка назначения платежа при онлайн-оплате может вызвать блокировку. Чтобы этого избежать, Довгальская советует использовать простые фразы, например "оплата товара/услуги".

Во-вторых, карту могут ограничить из-за поведенческих аномалий. Так, внезапное увеличение количества переводов за короткое время или активность после длительной паузы автоматически воспринимается системой как потенциальный риск.

И даже третий, на первый взгляд, странный, фактор может привести к блокировке — отсутствие Bluetooth-сигнала от доверенного устройства, например смарт-часов или наушников, при регистрации карты на новом смартфоне.

Если же карта попала под временное ограничение, специалист советует не паниковать. Сначала нужно позвонить на номер, указанный на обороте карты, или пройти верификацию в мобильном приложении банка.

"Следует позвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты, или пройти верификацию в банковском приложении на смартфоне. Но ни в коем случае не звонить на неизвестный номер, с которых получили вызов якобы работника банка. В прямом общении с работником банка станет понятной причина блокировки карты", — порекомендовала специалист.

