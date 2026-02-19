Со счетов украинцев списались средства: известный банк подвергся масштабной кибератаке

Со счетов более 4 млн клиентов А-банка были списаны средства в результате хакерской атаки. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 февраля.

О списании средств со счетов украинцев в результате кибератаки на А-банк сообщила его пресс-служба. Средства были неправомерно списаны со счетов части клиентов учреждения.

"В ночь с 15 на 16 февраля мы подверглись одной из самых масштабных хакерских атак. Часть клиентов столкнулась с неправомерным списанием средств. Это была новая, ранее неизвестная банковской системе атака. Однако уже сейчас можем уверенно заявить: мы справились, отбили ее и исключили возможность подобных попыток в будущем", — рассказали в пресс-службе.

Представители банка заверили, что ситуация полностью взята под контроль, "каждая списанная копейка" вернулась на счета клиентов и ни один из них не понес финансовых потерь.

"Наша система защищена, и сейчас мы прилагаем усилия, чтобы разоблачить мошенников. Сейчас нет никаких рисков — средства в безопасности и надежно защищены", — сказали в пресс-службе.

В ночь на 16 февраля А-Банк подвергся масштабной кибератаке Фото: скриншот

