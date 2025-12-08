"OLX на мінімалках": monobank запустив monoбазар для продажу речей, як ним користуватися
Monobank запустив у своєму застосунку monoбазар, за допомогою якого клієнти можуть купувати та продавати свої речі. Серед функцій "Базару" буде автозаповнення опису товару штучним інтелектом.
Про те, що monobank запустив monoбазар, розповів 8 грудня співзасновник банку Олег Гороховський, назвавши нову функцію "OLX-ом на мінімалках". За його словами, наразі проводиться бета-тестування.
Гороховський розповів, що на маркетплейсі в "Монобанку" можна купувати частинами. Кожен матиме можливість створити на "Базарі" свою вітрину та поділитися нею в соцмережах чи надіслати друзям. Гороховський додав, що всі продавці будуть уже верифіковані в застосунку банку, що знизить ризики шахрайства.
Як продавати та купувати на monoбазарі
Щоб скористатися новою функцією, необхідно:
- оновити застосунок;
- зайти на мономаркет (кнопка "Маркет");
- натиснути на кнопку "Базар".
Для заощадження часу опис речі за користувача зможе заповнювати ШІ, для цього потрібно вписати кілька ключових слів на кшталт: "айфон, 80% батарея, подряпаний екран". Крім того, в "монобазарі" будуть автоматизовані торги: покупець зможе запропонувати ціну, а продавець побачить її та визначиться, чи згоден на таку суму. Продавці отримуватимуть кошти лише після того, як посилку заберуть з пошти. В разі відмови гроші автоматично повернуться на рахунок покупця, а товар — продавцеві.
На період тестування комісія за продаж становитиме 0,1%, потім зросте до 1,9%. Під час купівлі додатково потрібно оплатити доставку.
До 8 січня буде можливість продати на monoбазарі свою річ на благодійність: сума від продажу подвоїться банком і піде на потреби "Хартії".
Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді 4 грудня розповіли, що для схвалення кредиту очікують від України запровадження оподаткування доходів з цифрових платформ, таких як OLX.
