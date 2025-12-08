"OLX на мінімалках": monobank запустив monoбазар для продажу речей, як ним користуватися

Monobank запустив у своєму застосунку monoбазар, за допомогою якого клієнти можуть купувати та продавати свої речі. Серед функцій "Базару" буде автозаповнення опису товару штучним інтелектом.

Про те, що monobank запустив monoбазар, розповів 8 грудня співзасновник банку Олег Гороховський, назвавши нову функцію "OLX-ом на мінімалках". За його словами, наразі проводиться бета-тестування.

Гороховський розповів, що на маркетплейсі в "Монобанку" можна купувати частинами. Кожен матиме можливість створити на "Базарі" свою вітрину та поділитися нею в соцмережах чи надіслати друзям. Гороховський додав, що всі продавці будуть уже верифіковані в застосунку банку, що знизить ризики шахрайства.

Кожен користувач може створити на "Монобазарі" свою вітрину Фото: Monobank

Як продавати та купувати на monoбазарі

Щоб скористатися новою функцією, необхідно:

оновити застосунок;

зайти на мономаркет (кнопка "Маркет");

натиснути на кнопку "Базар".

Monoбазар можна знайти в "Маркеті" Фото: Monobank

Для заощадження часу опис речі за користувача зможе заповнювати ШІ, для цього потрібно вписати кілька ключових слів на кшталт: "айфон, 80% батарея, подряпаний екран". Крім того, в "монобазарі" будуть автоматизовані торги: покупець зможе запропонувати ціну, а продавець побачить її та визначиться, чи згоден на таку суму. Продавці отримуватимуть кошти лише після того, як посилку заберуть з пошти. В разі відмови гроші автоматично повернуться на рахунок покупця, а товар — продавцеві.

На період тестування комісія за продаж становитиме 0,1%, потім зросте до 1,9%. Під час купівлі додатково потрібно оплатити доставку.

До 8 січня буде можливість продати на monoбазарі свою річ на благодійність: сума від продажу подвоїться банком і піде на потреби "Хартії".

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді 4 грудня розповіли, що для схвалення кредиту очікують від України запровадження оподаткування доходів з цифрових платформ, таких як OLX.

З 16 жовтня "Монобанк" проводив акцію з лимонами — необхідно було відшукати в додатку 50 фруктів, щоб узяти участь в розіграші призів.