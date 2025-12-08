"OLX на минималках": monobank запустил monoбазар для продажи вещей, как им пользоваться
Monobank запустил в своем приложении monoбазар, с помощью которого клиенты могут покупать и продавать свои вещи. Среди функций "Базара" будет автозаполнение описания товара искусственным интеллектом.
О том, что monobank запустил monoбазар, рассказал 8 декабря сооснователь банка Олег Гороховский, назвав новую функцию "OLX-ом на минималках". По его словам, сейчас проводится бета-тестирование.
Гороховский рассказал, что на маркетплейсе в "Монобанке" можно покупать частями. Каждый будет иметь возможность создать на "Базаре" свою витрину и поделиться ею в соцсетях или отправить друзьям. Гороховский добавил, что все продавцы будут уже верифицированы в приложении банка, что снизит риски мошенничества.
Как продавать и покупать на monoбазаре
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:
- обновить приложение;
- зайти на мономаркет (кнопка "Маркет");
- нажать на кнопку "Базар".
Для экономии времени описание вещи за пользователя сможет заполнять ИИ, для этого нужно вписать несколько ключевых слов вроде: "айфон, 80% батарея, поцарапанный экран". Кроме того, в "монобазаре" будут автоматизированные торги: покупатель сможет предложить цену, а продавец увидит ее и определится, согласен ли на такую сумму. Продавцы будут получать средства только после того, как посылку заберут с почты. В случае отказа деньги автоматически вернутся на счет покупателя, а товар — продавцу.
На период тестирования комиссия за продажу составит 0,1%, затем возрастет до 1,9%. При покупке дополнительно нужно оплатить доставку.
До 8 января будет возможность продать на monoбазаре свою вещь на благотворительность: сумма от продажи удвоится банком и пойдет на нужды "Хартии".
Напомним, в Международном валютном фонде 4 декабря рассказали, что для одобрения кредита ожидают от Украины введения налогообложения доходов с цифровых платформ, таких как OLX.
С 16 октября "Монобанк" проводил акцию с лимонами — необходимо было отыскать в приложении 50 фруктов, чтобы принять участие в розыгрыше призов.