"OLX на минималках": monobank запустил monoбазар для продажи вещей, как им пользоваться

Monobank запустил в своем приложении monoбазар, с помощью которого клиенты могут покупать и продавать свои вещи. Среди функций "Базара" будет автозаполнение описания товара искусственным интеллектом.

О том, что monobank запустил monoбазар, рассказал 8 декабря сооснователь банка Олег Гороховский, назвав новую функцию "OLX-ом на минималках". По его словам, сейчас проводится бета-тестирование.

Гороховский рассказал, что на маркетплейсе в "Монобанке" можно покупать частями. Каждый будет иметь возможность создать на "Базаре" свою витрину и поделиться ею в соцсетях или отправить друзьям. Гороховский добавил, что все продавцы будут уже верифицированы в приложении банка, что снизит риски мошенничества.

Каждый пользователь может создать на "Монобазаре" свою витрину Фото: Monobank

Как продавать и покупать на monoбазаре

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:

обновить приложение;

зайти на мономаркет (кнопка "Маркет");

нажать на кнопку "Базар".

Monoбазар можно найти в "Маркете" Фото: Monobank

Для экономии времени описание вещи за пользователя сможет заполнять ИИ, для этого нужно вписать несколько ключевых слов вроде: "айфон, 80% батарея, поцарапанный экран". Кроме того, в "монобазаре" будут автоматизированные торги: покупатель сможет предложить цену, а продавец увидит ее и определится, согласен ли на такую сумму. Продавцы будут получать средства только после того, как посылку заберут с почты. В случае отказа деньги автоматически вернутся на счет покупателя, а товар — продавцу.

На период тестирования комиссия за продажу составит 0,1%, затем возрастет до 1,9%. При покупке дополнительно нужно оплатить доставку.

До 8 января будет возможность продать на monoбазаре свою вещь на благотворительность: сумма от продажи удвоится банком и пойдет на нужды "Хартии".

Напомним, в Международном валютном фонде 4 декабря рассказали, что для одобрения кредита ожидают от Украины введения налогообложения доходов с цифровых платформ, таких как OLX.

С 16 октября "Монобанк" проводил акцию с лимонами — необходимо было отыскать в приложении 50 фруктов, чтобы принять участие в розыгрыше призов.