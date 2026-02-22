"Прийшли до нас": хакери, які зламали нещодавно "А-банк", намагаються атакувати ще один банк

Пізно ввечері 22 лютого хакери, які нещодавно зламали "А-банк", через що в українців з рахунків масово списалися кошти, намагалися зламати "Монобанк".

Спроба атакувати "Монобанк" трапилася близько 23:00 години. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський.

Він написав коротке повідомлення, у якому дав зрозуміти, що спроба "хакнути" банк зловмисникам не вдається. Однак це роблять саме ті хакери, які вже атакували кілька днів тому інший великий український банк.

"Щойно хакери, які днями зламали А-банк прийшли до нас. Смокчуть…", — зазначив Гороховський.

До допису співзасновник "Монобанку" також прикріпив скриншот новини про масштабну атаку на "А-банк".

Скриншот | повідомлення Гороховського про атаку хакерів на "Монобанк"

Варто зауважити, що наразі скарг на спроби зламу рахунків чи списання коштів, як це було при атаці на "А-банк", у мережі не було. Мобільний застосунок "Монобанку" також продовжує працювати справно.

Нагадаємо, про масштабну кібератаку на "А-банк" повідомили у пресслужбі 19 лютого: з рахунків частини з понад 4 мільйонів клієнтів установи списалися кошти. У пресслужбі також розкрили, що ця атака була новою, раніше невідомою банківській системі.

Однак ситуацію вдалося взяти під контроль, а "кожну списану копійку" повернути на рахунки українців, наголосили у банку.

Нагадаємо, 20 лютого портал ZDNET назвав 5 тривожних ознак, що ваш пристрій контролюють хакери.

Також 19 лютого економіст Володимир Компанієць розповів про масштабний витік даних магазину НБУ.