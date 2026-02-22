"Пришли к нам": хакеры, которые взломали недавно "А-банк", пытаются атаковать еще один банк

Поздно вечером 22 февраля хакеры, которые недавно взломали "А-банк", из-за чего у украинцев со счетов массово списались средства, пытались взломать "Монобанк".

Попытка атаковать "Монобанк" случилась около 23:00 часов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский.

Он написал короткое сообщение, в котором дал понять, что попытка "хакнуть" банк злоумышленникам не удается. Однако это делают именно те хакеры, которые уже атаковали несколько дней назад другой крупный украинский банк.

"Только что хакеры, которые на днях взломали А-банк пришли к нам. Сосут...", — отметил Гороховский.

К сообщению соучредитель "Монобанка" также прикрепил скриншот новости о масштабной атаке на "А-банк".

Скриншот | сообщение Гороховского об атаке хакеров на "Монобанк"

Стоит заметить, что пока жалоб на попытки взлома счетов или списания средств, как это было при атаке на "А-банк", в сети не было. Мобильное приложение "Монобанка" также продолжает работать исправно.

Напомним, о масштабной кибератаке на "А-банк" сообщили в пресс-службе 19 февраля: со счетов части из более 4 миллионов клиентов учреждения списались средства. В пресс-службе также раскрыли, что эта атака была новой, ранее неизвестной банковской системе.

Однако ситуацию удалось взять под контроль, а "каждую списанную копейку" вернуть на счета украинцев, отметили в банке.

