В Україні стався збій в роботі Telegram: в яких містах спостерігаються проблеми (карта)
У четвер, 12 березня, на території України зафіксовано проблеми в роботі популярного мессенджера Telegram.
Про збій в Telegram свідчать дані сервісу Downdetector, який у реальному часі відстежує проблеми перебої в роботі сайтів, застосунків, та інших цифрових платформ.
Оприлюднена діаграма вказує на те, що повідомленя про проблеми з Telegram почали активно надходити після 9:00. Станом на 12:00 користувачі скаржаться на:
- застосунок — 50%;
- сайт — 31%;
- обмін повідомленнями — 19%.
Чи допоможе квантове шифрування позбавитися від хакерів назавжди?
Судячи з карти Downdetector, протягом останніх 24 годин найбільше скарг надійшло з великих міст України, таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів. Варто також зазначити, що сервіс повідомляє про інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень про проблеми значно перевищує типовий обсяг для цього часу доби.
В Telegram поки офіційно не коментували згадані проблеми.
Нагадаємо, 10 березня в Україні стався збій у застосунку "Резерв+".
Фокус також повідомляв, що 27 лютого виник масовий збій в застосунку monobank.