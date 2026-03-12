В Україні стався збій в роботі Telegram: в яких містах спостерігаються проблеми (карта)

У четвер, 12 березня, на території України зафіксовано проблеми в роботі популярного мессенджера Telegram.

Про збій в Telegram свідчать дані сервісу Downdetector, який у реальному часі відстежує проблеми перебої в роботі сайтів, застосунків, та інших цифрових платформ.

Діаграма повідомлень про збій в Telegram

Оприлюднена діаграма вказує на те, що повідомленя про проблеми з Telegram почали активно надходити після 9:00. Станом на 12:00 користувачі скаржаться на:

застосунок — 50%;

сайт — 31%;

обмін повідомленнями — 19%.

Судячи з карти Downdetector, протягом останніх 24 годин найбільше скарг надійшло з великих міст України, таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів. Варто також зазначити, що сервіс повідомляє про інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень про проблеми значно перевищує типовий обсяг для цього часу доби.

Карта повідомлень про збій в Telegram 12 березня

В Telegram поки офіційно не коментували згадані проблеми.

Нагадаємо, 10 березня в Україні стався збій у застосунку "Резерв+".

Фокус також повідомляв, що 27 лютого виник масовий збій в застосунку monobank.