Доступная зарядная станция для дома: названа проверенная модель на рынке Украины (фото)

Компактная зарядная станция EcoFlow River 3 Plus стала одним из самых популярных решений для резервного питания дома. Устройство выделяется небольшим весом, долговечным аккумулятором и поддержкой режима ИБП.

Фокус собрал характеристики девайса и проанализировал отзывы украинских покупателей с реальным опытом эксплуатации.

Характеристики EcoFlow River 3 Plus

Модель оснащена литий-железо-фосфатным (LiFePO4) аккумулятором емкостью 286 Вт·ч. Производитель заявляет ресурс свыше 3000 циклов заряда-разряда до снижения первоначальной емкости до 80%, что эквивалентно 10 годам ежедневного использования. Безопасность батареи контролируется облачным алгоритмом X-Guard, отслеживающим температуру, ток и напряжение.

Номинальная мощность устройства составляет 600 Вт. Технология X-Boost позволяет питать приборы с потреблением до 1200 Вт. На корпусе расположены три европейские розетки (230 В), два порта USB-A (12 Вт), один USB-C (100 Вт) и автомобильный прикуриватель (100 Вт). Особенностью конструкции стал съемный внешний аккумулятор с магнитной беспроводной зарядкой, который располагается в специальном отсеке (прилагается к версии EcoFlow River 3 Plus Wireless, также продаются конфигурации без повербанка).

EcoFlow River 3 Plus Wireless c комплектным повебанком 5000 мАч Фото: EcoFlow

Станция поддерживает работу в режиме ИБП со скоростью переключения менее 10 мс. Это первая модель в линейке, совместимая с ПК и сетевыми накопителями (NAS). При падении заряда до 5-10% фирменное ПО Power Manager отправляет уведомление на смартфон, предлагает сохранить данные и безопасно завершает работу компьютера.

Для зарядки устройства предусмотрено несколько способов. От сети переменного тока батарея восполняет заряд за 1 час (технология X-Stream). От солнечных панелей мощностью до 200 Вт процесс занимает около 1,5 часов. Также доступна зарядка от автомобильного прикуривателя и топливного генератора. Вес станции составляет 4,7 кг. Корпус защищен от влаги по стандарту IP54 и выдерживает падение с высоты 1,5 метра. Управлять настройками можно дистанционно через приложение EcoFlow (по Bluetooth и Wi-Fi).

Отзывы пользователей

Покупатели высоко оценивают модель в качестве надежного резервного источника питания для маломощной техники. Владельцы отмечают абсолютно бесшумную работу даже во время быстрой зарядки, компактные габариты и высокое качество материалов.

Главный сценарий использования — питание роутеров, терминалов оптоволокна (PON) и ноутбуков. Пользователи сообщают, что связка из маршрутизатора и терминала (потребление около 8-10 Вт) работает от батареи более 20 часов. При подключении ноутбука, роутера и настольной лампы разряд составляет около 25% за 4 часа. Станция успешно справляется с ролью ИБП для стационарного компьютера в течение 2,5 часов.

Зарядная станция EcoFlow River 3 Plus Фото: EcoFlow

Запас мощности в 600 Вт (с пиком 1200 Вт) позволяет подключать не только электронику, но и некоторую бытовую технику. Покупатели делятся опытом успешного запуска капсульных кофемашин, стиральных машин (для полоскания и отжима) и небольших пылесосов. При этом владельцы подчеркивают, что фены, микроволновки и мощные нагревательные приборы станция не тянет.

Среди недостатков владельцы выделяют следующие нюансы:

Саморазряд: В режиме ожидания станция может терять до 7% заряда за 8 часов.

В режиме ожидания станция может терять до 7% заряда за 8 часов. Съемный повербанк: Некоторые пользователи жалуются, что его фактическая емкость ниже заявленных 5000 мАч (смартфон заряжается только на 60-65%). Также отмечается его нагрев при нахождении в слоте базовой станции даже при 100% заряде.

Некоторые пользователи жалуются, что его фактическая емкость ниже заявленных 5000 мАч (смартфон заряжается только на 60-65%). Также отмечается его нагрев при нахождении в слоте базовой станции даже при 100% заряде. Встречаются единичные жалобы на неработающие порты USB-A (требуется обращение в сервис) и ошибки зарядки, связанные с датчиком низкой температуры.

Многие советуют приобретать к станции дополнительную батарею, чтобы расширить емкость и забыть о проблемах со светом на 1,5-2 суток.

Цена EcoFlow River 3 Plus в Украине: от 13 999 грн.

