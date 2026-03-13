Доступна зарядна станція для дому: названо перевірену модель на ринку України (фото)

Компактна зарядна станція EcoFlow River 3 Plus стала одним із найпопулярніших рішень для резервного живлення будинку. Пристрій виділяється невеликою вагою, довговічним акумулятором і підтримкою режиму ДБЖ.

Фокус зібрав характеристики девайса і проаналізував відгуки українських покупців з реальним досвідом експлуатації.

Характеристики EcoFlow River 3 Plus EcoFlow River 3 Plus

Модель оснащена літій-залізо-фосфатним (LiFePO4) акумулятором ємністю 286 Вт-год. Виробник заявляє ресурс понад 3000 циклів заряду-розряду до зниження початкової ємності до 80%, що еквівалентно 10 рокам щоденного використання. Безпека батареї контролюється хмарним алгоритмом X-Guard, що відстежує температуру, струм і напругу.

Номінальна потужність пристрою становить 600 Вт. Технологія X-Boost дає змогу живити прилади зі споживанням до 1200 Вт. На корпусі розташовані три європейські розетки (230 В), два порти USB-A (12 Вт), один USB-C (100 Вт) і автомобільний прикурювач (100 Вт). Особливістю конструкції став знімний зовнішній акумулятор із магнітною бездротовою зарядкою, який розташовується в спеціальному відсіку (додається до версії EcoFlow River 3 Plus Wireless, також продаються конфігурації без повербанка).

EcoFlow River 3 Plus Wireless c комплектним повебанком 5000 мАг Фото: EcoFlow

Станція підтримує роботу в режимі ДБЖ зі швидкістю перемикання менше 10 мс. Це перша модель у лінійці, сумісна з ПК і мережевими накопичувачами (NAS). У разі падіння заряду до 5-10% фірмове ПЗ Power Manager надсилає повідомлення на смартфон, пропонує зберегти дані та безпечно завершує роботу комп'ютера.

Для зарядки пристрою передбачено кілька способів. Від мережі змінного струму батарея заповнює заряд за 1 годину (технологія X-Stream). Від сонячних панелей потужністю до 200 Вт процес займає близько 1,5 годин. Також доступна зарядка від автомобільного прикурювача і паливного генератора. Вага станції становить 4,7 кг. Корпус захищений від вологи за стандартом IP54 і витримує падіння з висоти 1,5 метра. Керувати налаштуваннями можна дистанційно через додаток EcoFlow (через Bluetooth і Wi-Fi).

Відгуки користувачів

Покупці високо оцінюють модель як надійне резервне джерело живлення для малопотужної техніки. Власники відзначають абсолютно безшумну роботу навіть під час швидкої зарядки, компактні габарити і високу якість матеріалів.

Головний сценарій використання — живлення роутерів, терміналів оптоволокна (PON) і ноутбуків. Користувачі повідомляють, що зв'язка з маршрутизатора і терміналу (споживання близько 8-10 Вт) працює від батареї понад 20 годин. При підключенні ноутбука, роутера і настільної лампи розряд становить близько 25% за 4 години. Станція успішно справляється з роллю ДБЖ для стаціонарного комп'ютера протягом 2,5 годин.

Зарядна станція EcoFlow River 3 Plus Фото: EcoFlow

Запас потужності в 600 Вт (з піком 1200 Вт) дає змогу під'єднувати не тільки електроніку, а й деяку побутову техніку. Покупці діляться досвідом успішного запуску капсульних кавомашин, пральних машин (для полоскання і віджимання) і невеликих пилососів. При цьому власники підкреслюють, що фени, мікрохвильовки та потужні нагрівальні прилади станція не тягне.

Серед недоліків власники виділяють такі нюанси:

Саморозряд: У режимі очікування станція може втрачати до 7% заряду за 8 годин.

У режимі очікування станція може втрачати до 7% заряду за 8 годин. Знімний повербанк: Деякі користувачі скаржаться, що його фактична ємність нижча за заявлені 5000 мАг (смартфон заряджається тільки на 60-65%). Також відзначається його нагрівання при знаходженні в слоті базової станції навіть при 100% заряді.

Деякі користувачі скаржаться, що його фактична ємність нижча за заявлені 5000 мАг (смартфон заряджається тільки на 60-65%). Також відзначається його нагрівання при знаходженні в слоті базової станції навіть при 100% заряді. Зустрічаються поодинокі скарги на непрацюючі порти USB-A (потрібне звернення до сервісу) і помилки зарядки, пов'язані з датчиком низької температури.

Багато хто радить купувати до станції додаткову батарею, щоб розширити ємність і забути про проблеми зі світлом на 1,5-2 доби.

Ціна EcoFlow River 3 Plus в Україні: від 13 999 грн.

