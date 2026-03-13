Эксперты предупредили о скором подорожании смартфонов: насколько взлетят цены

В 2026 году покупателей ждет повышение розничных цен на смартфоны всех ценовых категорий. Главной причиной стала растущая стоимость чипов оперативной памяти, которая меняет структуру производственных затрат.

Подробным отчетом о состоянии рынка мобильных компонентов делится исследовательская компания Counterpoint Research.

По данным трекера цен Counterpoint, в первом квартале 2026 года стоимость мобильной оперативной памяти (DRAM) выросла более чем на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. Накопители (NAND Flash) подорожали еще сильнее — скачок составил свыше 90%.

Сильнее всего этот кризис ударил по сегменту бюджетных устройств (розничная цена до 200 долларов). Для типичного недорогого смартфона с конфигурацией памяти 6 ГБ LPDDR4X и 128 ГБ eMMC общая себестоимость компонентов в первом квартале выросла на 25%. Теперь на модули памяти приходится колоссальные 43% от всех затрат на производство такого гаджета.

В среднем классе (от 400 до 600 долларов) базовая конфигурация на 8 ГБ LPDDR5X и 256 ГБ UFS 4.0 также серьезно давит на бюджет производителей. В первом квартале доля оперативной и флеш-памяти в себестоимости составит 14% и 11% соответственно, а ко второму кварталу эти показатели достигнут 20% и 16%.

Оценка доли затрат на память смартфонов в различных ценовых сегментах Фото: Counterpoint Research

Премиальные смартфоны и флагманы (дороже 800 долларов) столкнулись с двойным давлением: помимо дорогой памяти, производителям приходится закупать новейшие 2-нанометровые процессоры. Себестоимость топового устройства с 16 ГБ передовой памяти LPDDR5X HKMG и накопителем UFS 4.1 на 512 ГБ ко второму кварталу 2026 года вырастет на 100-150 долларов. При этом доля DRAM в общих затратах составит 23%, а накопителя — 18%.

Старший аналитик Counterpoint Шенгхао Бай (Shenghao Bai) отмечает, что компании пытаются смягчить удар: они урезают планы по выпуску бюджетных моделей и экономят на второстепенных характеристиках устройств. Однако стандартные методы снижения затрат уже не работают.

По прогнозам аналитиков, перекладывание возросших расходов на потребителей неизбежно. Ожидается, что розничные цены на устройства начального уровня вырастут примерно на 30 долларов, тогда как стоимость премиальных флагманов взлетит на 150–200 долларов. Производители, делающие ставку на массовый бюджетный сегмент для удержания доли рынка, рискуют столкнуться с серьезными финансовыми потерями.

