Експерти попередили про швидке подорожчання смартфонів: наскільки злетять ціни

У 2026 році на покупців чекає підвищення роздрібних цін на смартфони всіх цінових категорій. Головною причиною стала зростаюча вартість чіпів оперативної пам'яті, яка змінює структуру виробничих витрат.

Докладним звітом про стан ринку мобільних компонентів ділиться дослідницька компанія Counterpoint Research.

За даними трекера цін Counterpoint, у першому кварталі 2026 року вартість мобільної оперативної пам'яті (DRAM) зросла більш ніж на 50% порівняно з попереднім кварталом. Накопичувачі (NAND Flash) подорожчали ще сильніше — стрибок склав понад 90%.

Найсильніше ця криза вдарила по сегменту бюджетних пристроїв (роздрібна ціна до 200 доларів). Для типового недорогого смартфона з конфігурацією пам'яті 6 ГБ LPDDR4X і 128 ГБ eMMC загальна собівартість компонентів у першому кварталі зросла на 25%. Тепер на модулі пам'яті припадає колосальні 43% від усіх витрат на виробництво такого гаджета.

У середньому класі (від 400 до 600 доларів) базова конфігурація на 8 ГБ LPDDR5X і 256 ГБ UFS 4.0 також серйозно тисне на бюджет виробників. У першому кварталі частка оперативної та флеш-пам'яті в собівартості складе 14% і 11% відповідно, а до другого кварталу ці показники сягнуть 20% і 16%.

Оцінка частки витрат на пам'ять смартфонів у різних цінових сегментах Фото: Counterpoint Research

Преміальні смартфони і флагмани (дорожче 800 доларів) зіткнулися з подвійним тиском: крім дорогої пам'яті, виробникам доводиться закуповувати новітні 2-нанометрові процесори. Собівартість топового пристрою з 16 ГБ передової пам'яті LPDDR5X HKMG і накопичувачем UFS 4.1 на 512 ГБ до другого кварталу 2026 року зросте на 100-150 доларів. При цьому частка DRAM у загальних витратах складе 23%, а накопичувача — 18%.

Старший аналітик Counterpoint Шенгхао Бай (Shenghao Bai) зазначає, що компанії намагаються пом'якшити удар: вони урізають плани з випуску бюджетних моделей і економлять на другорядних характеристиках пристроїв. Однак стандартні методи зниження витрат уже не працюють.

За прогнозами аналітиків, перекладання збільшених витрат на споживачів неминуче. Очікується, що роздрібні ціни на пристрої початкового рівня зростуть приблизно на 30 доларів, тоді як вартість преміальних флагманів злетить на 150-200 доларів. Виробники, які роблять ставку на масовий бюджетний сегмент для утримання частки ринку, ризикують зіткнутися з серйозними фінансовими втратами.

