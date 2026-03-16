Смартфоны с батареями 8500 мАч уже близко: раскрыты детали о Huawei Enjoy 90 (фото)

Компания Huawei анонсировала будущие Enjoy 90 Pro Max и Enjoy 90 Plus, обнародовав несколько подробностей о смартфонах.

Одной из особенностей серии Huawei Enjoy 90 станут мощные аккумуляторы емкостью около 8500 мАч, говорится в сообщении компании на Weibo.

Бренд также отметил, что Enjoy 90 Pro Max и Enjoy 90 Plus будут работать на чипсетах Kirin 8-й серии. Это может быть Kirin 8000 или Kirin 8020. Ожидается, что смартфоны выйдут уже вскоре.

"Huawei Enjoy 90 появится в ближайшее время, следите за обновлениями!", — заявила Huawei.

Портал GSMArena опубликовал официальные фото Enjoy 90 Pro Max и Enjoy 90 Plus, предоставленные компанией Huawei.

Huawei Enjoy 90 Plus Фото: gsmarena.com Huawei Enjoy 90 Pro Max Фото: gsmarena.com

Enjoy 90 Pro Max и Enjoy 90 Plus уже доступны для предварительного заказа на JD.com. Оба смартфона будут иметь 6,84-дюймовый OLED-дисплей QHD+ LTPS и 8 ГБ оперативной памяти. Пользователи также смогут выбрать между 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти.

Напомним, будущий смартфон Honor X80 GT может получить гигантский аккумулятор емкостью более 13000 мАч.

Фокус также сообщал, что Samsung готовит смартфоны с рекордными аккумуляторами емкостью до 18 000 мАч.