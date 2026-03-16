Смартфони з батареями 8500 мАг вже близько: розкрито деталі про Huawei Enjoy 90 (фото)

Компанія Huawei анонсувала майбутні Enjoy 90 Pro Max та Enjoy 90 Plus, оприлюднивши кілька подробиць про смартфони.

Однією з особливостей серії Huawei Enjoy 90 стануть потужні акумулятори ємністю близько 8500 мАг, йдеться у повідомленні компанії на Weibo.

Бренд також зазначив, що Enjoy 90 Pro Max та Enjoy 90 Plus працюватимуть на чипсетах Kirin 8-ї серії. Це може бути Kirin 8000 або Kirin 8020. Очікується, що смартфони вийдуть вже незабаром.

"Huawei Enjoy 90 з'явиться найближчим часом, слідкуйте за оновленнями!", — заявила Huawei.

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

Портал GSMArena опублікував офіційні фото Enjoy 90 Pro Max та Enjoy 90 Plus, надані компанією Huawei.

Huawei Enjoy 90 Plus Huawei Enjoy 90 Pro Max

Enjoy 90 Pro Max та Enjoy 90 Plus вже доступні для попереднього замовлення на JD.com. Обидва смартфони матимуть 6,84-дюймовий OLED-дисплей QHD+ LTPS та 8 ГБ оперативної пам'яті. Користувачі також зможуть обрати між 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ пам'яті.

Відео дня

Нагадаємо, майбутній смартфон Honor X80 GT може отримати гігантський акумулятор ємністю понад 13000 мАг.

Фокус також повідомляв, що Samsung готує смартфони з рекордними акумуляторами ємністю до 18 000 мАг.