Сколько еще продлится дефицит памяти на рынке: аналитики назвали неутешительный срок (фото)

Глобальный дефицит оперативной и флеш-памяти не закончится в ближайшее время. По прогнозам экспертов, нехватка компонентов продлится как минимум до второй половины 2027 года, а цены продолжат расти.

В отчете исследовательской компании Counterpoint Research перспективы возврата цен к нормальным значениям оцениваются пессимистично, пишет WCCF Tech. Текущие темпы развертывания инфраструктуры для искусственного интеллекта не оставляют шансов на снижение спроса. Если производители не смогут радикально нарастить объемы выпуска, кризис растянется за рамки 2027 года.

Все дело в том, что еще со второй половины 2025-го спрос на память со стороны ИИ-сектора многократно превысил запросы потребительского рынка. Главным драйвером этой ситуации стали гиперскейлеры (операторы крупнейших дата-центров), производители графических процессоров (GPU) и разработчики специализированных чипов (ASIC). Их потребности охватывают не только передовые решения, но и компоненты прошлых поколений, такие как модули DDR4.

График роста цен на различные типы памяти Фото: Counterpoint Research

В условиях ограниченного предложения поставщики DRAM-памяти закономерно отдают приоритет корпоративным клиентам из сферы ИИ. Эти клиенты обеспечивают изготовителям огромные объемы заказов и высокую норму прибыли. В результате стоимость некоторых категорий мобильной памяти в первом квартале 2026 года уже взлетела более чем на 180% в сравнении с прошлыми периодами.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие несколько кварталов ограничения поставок станут еще более агрессивными. Переход IT-отрасли на архитектуры ИИ следующего поколения требует экспоненциально большего объема памяти, что неизбежно закрепит дефицит и высокие цены для производителей смартфонов и ПК.

