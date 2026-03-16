Скільки ще триватиме дефіцит пам'яті на ринку: аналітики назвали невтішний термін (фото)

Глобальний дефіцит оперативної та флеш-пам'яті не закінчиться найближчим часом. За прогнозами експертів, нестача компонентів триватиме щонайменше до другої половини 2027 року, а ціни й далі зростатимуть.

У звіті дослідницької компанії Counterpoint Research перспективи повернення цін до нормальних значень оцінюються песимістично, пише WCCF Tech. Поточні темпи розгортання інфраструктури для штучного інтелекту не залишають шансів на зниження попиту. Якщо виробники не зможуть радикально наростити обсяги випуску, криза розтягнеться за рамки 2027 року.

Річ у тім, що ще з другої половини 2025-го попит на пам'ять з боку ШІ-сектора багаторазово перевищив запити споживчого ринку. Головним драйвером цієї ситуації стали гіперскейлери (оператори найбільших дата-центрів), виробники графічних процесорів (GPU) і розробники спеціалізованих чіпів (ASIC). Їхні потреби охоплюють не тільки передові рішення, а й компоненти минулих поколінь, такі як модулі DDR4.

Графік зростання цін на різні типи пам'яті Фото: Counterpoint Research

В умовах обмеженої пропозиції постачальники DRAM-пам'яті закономірно віддають пріоритет корпоративним клієнтам зі сфери ШІ. Ці клієнти забезпечують виробникам величезні обсяги замовлень і високу норму прибутку. Унаслідок цього вартість деяких категорій мобільної пам'яті в першому кварталі 2026 року вже злетіла на понад 180%, як порівняти з минулими періодами.

Експерти попереджають, що в найближчі кілька кварталів обмеження поставок стануть ще агресивнішими. Перехід IT-галузі на архітектури ШІ наступного покоління вимагає експоненціально більшого обсягу пам'яті, що неминуче закріпить дефіцит і високі ціни для виробників смартфонів і ПК.

Раніше повідомлялося про найкращі смартфони Samsung на будь-який бюджет. Телефони Samsung є одними з найпопулярніших на ринку. Компанія пропонує безліч моделей — від бюджетної серії Galaxy A до флагманів Galaxy S.

Також Фокус писав, чи варто купувати Google Pixel 10a за результатами тестів. Смартфон Google Pixel 10a позиціонується як доступна альтернатива флагманській лінійці бренду і прямий конкурент iPhone 17e. З'ясовуємо, як показав себе апарат на практиці і в тестах.