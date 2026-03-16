Зарядная станция на все случаи жизни: какую модель рекомендуют в Украине (фото)

Выбор надежной зарядной станции, способной запитать не только мелкие гаджеты, но и бытовую технику, остается актуальным. Одной из самых востребованных моделей в Украине стала Anker Solix C1000X.

Фокус собрал ключевые технические характеристики этой модели и проанализировал реальный опыт эксплуатации украинских пользователей.

Спецификации Anker Solix C1000X

Станция базируется литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов автомобильного класса. Емкость батареи составляет 1056 Вт·ч. Производитель заявляет ресурс в 3000 циклов заряда до падения первоначальной емкости. Безопасность обеспечивается продвинутой системой мониторинга, которая проверяет температуру внутренних компонентов до 100 раз в секунду, предотвращая перегрев.

Номинальная выходная мощность устройства составляет 1800 Вт. Благодаря фирменной технологии SurgePad станция способна справляться с пиковыми нагрузками до 2400 Вт, что позволяет подключать подавляющее большинство бытовых приборов. Предусмотрена возможность расширения емкости до 2 кВт·ч путем подключения дополнительной батареи.

На передней панели расположены 4 стандартные европейские розетки (230 В), два порта USB-A, два порта USB-C (100 Вт и 30 Вт) и гнездо автомобильного прикуривателя. Станция может одновременно заряжать до 9 устройств. Имеется встроенный фонарик для локального освещения.

Важным преимуществом модели стала сверхбыстрая зарядка. От обычной сети (при максимальной мощности потребления 1300 Вт) станция полностью заряжается за 58 минут (или за 1,5 часа при мощности 1000 Вт). Поддерживается зарядка от солнечных панелей мощностью до 600 Вт (с технологией MPPT) и от автомобильного аккумулятора.

Anker Solix C1000X работает в режиме источника бесперебойного питания (ИБП). Сертифицированное время переключения при отключении света составляет менее 20 мс. Управление устройством осуществляется в том числе через приложение для iOS/Android по Wi-Fi или Bluetooth. Вес станции — 12,9 кг, габариты — 37.6 x 26.7 x 20.5 см.

Зарядная станция Anker Solix C1000X 1056Wh 1800W Фото: Anker

Что говорят владельцы

Пользователи высоко оценивают работоспособность станции и ее способность "тянуть" серьезную технику. Владельцы успешно запускают от нее двухконтурные газовые котлы, двухкамерные холодильники, телевизоры, компьютеры с мониторами и микроволновые печи. Отмечается, что газовые котлы стартуют без проблем и не требуют дополнительных манипуляций с "нулем".

Покупатели хвалят функцию ИБП (UPS), которая спасает при внезапных отключениях света. Заявленных 20 миллисекунд переключения хватает, чтобы стационарные компьютеры и роутеры не перезагружались. Приложение для смартфона называют удобным, хотя некоторые отмечают отсутствие украинского языка в интерфейсе и периодические "глюки" (программа иногда перестает обновлять данные и требует перезапуска).

Среди выявленных нюансов эксплуатации пользователи отмечают "невидимое" потребление энергии самим инвертором станции. Из-за этого при подключении маломощных приборов (например, аквариума на 22 Вт) заряд расходуется быстрее ожидаемого, так как сам прибор тратит от 15 до 40 Вт на поддержание работы розеток. Также упоминается неприятный запах пластика в первые дни использования и шум встроенных кулеров охлаждения во время быстрой зарядки от сети.

Для продления срока службы батареи владельцы советуют вручную снижать мощность зарядки от розетки в приложении (например, до 340 Вт вместо базовых 700-1300 Вт), если нет необходимости зарядить устройство за час.

Цена в Украине: от 29 999 грн (более распространенная цена — около 38 тысяч гривен).

Ранее сообщали про доступную зарядную станцию для дома. Компактная зарядная станция EcoFlow River 3 Plus стала одним из самых популярных решений для резервного питания дома. Устройство выделяется небольшим весом, долговечным аккумулятором и поддержкой режима ИБП.

Также Фокус писал про аналогичную модель EcoFlow, которую высоко оценили пользователи. Для поддержания работы домашней техники в блэкаут есть эффективные решения. Зарядная станция EcoFlow Delta 3 сочетает в себе высокую мощность, много розеток и передовые аккумуляторные технологии.