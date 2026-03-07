Бескомпромиссная зарядная станция для дома: какую модель EcoFlow купить в Украине (фото)

Для поддержания работы домашней техники в блэкаут есть эффективные решения. Зарядная станция EcoFlow Delta 3 сочетает в себе высокую мощность, много розеток и передовые аккумуляторные технологии.

Фокус собрал детальные характеристики EcoFlow DELTA 3 (версии на 1024 Вт·ч), а также проанализировал отзывы покупателей, чтобы выяснить, как станция справляется с реальными нагрузками украинских реалий.

Спецификации EcoFlow DELTA 3

EcoFlow DELTA 3 — это мощная портативная электростанция, разработанная для обеспечения энергией как мелких гаджетов, так и крупной бытовой техники. В основе устройства лежат литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы, которые отличаются высокой термической стабильностью и долговечностью, выдерживая тысячи циклов заряда-разряда без существенной потери емкости. Базовая конфигурация станции имеет емкость 1024 Вт·ч.

Станция способна выдавать общую выходную мощность 1800 Вт, при этом максимальная пиковая мощность может достигать 3600 Вт, что позволяет запускать устройства с высокими пусковыми токами. Для подключения приборов предусмотрен широкий набор интерфейсов:

Четыре европейские розетки (230 В).

Два порта USB Type-C.

Два порта USB Type-A (с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0).

Одно гнездо прикуривателя.

Фирменная технология X-Stream обеспечивает сверхбыструю зарядку самой станции от сети. Также поддерживается зарядка от солнечных панелей и автомобильного прикуривателя.

Устройство оснащено комплексной системой защиты от перегрева, перегрузки, перезарядки, а также от избыточного и пониженного напряжения. Для удобства управления предусмотрен дисплей и мобильное приложение, через которое можно мониторить состояние станции и настраивать параметры работы. Вес составляет 12,5 кг, что делает его достаточно мобильным для использования не только дома, но и в поездках.

Зарядная станция EcoFlow DELTA 3

Что говорят пользователи

Украинские пользователи, уже опробовавшие EcoFlow DELTA 3 в условиях блэкаутов, делятся в основном положительным опытом на Rozetka.

Для многих главным преимуществом стала способность станции питать жизненно важную бытовую технику. Покупатели отмечают, что станция без проблем тянет холодильник, освещение, роутер и телевизор на протяжении нескольких часов. Например, один из владельцев сообщил, что связки "холодильник + интернет + телевизор" хватает примерно на 4 часа работы. Станция также справляется с фенами и кухонными комбайнами, однако некоторые энергоемкие приборы, такие как мощные электрочайники, могут оказаться ей не по силам.

Отдельно пользователи хвалят скорость зарядки, что пригодится в условиях коротких окон включения света. Станция заряжается достаточно быстро, чтобы успеть восполнить запас энергии. Также отмечается бесшумная работа устройства. По словам одного из покупателей, станция работает значительно тише предыдущих моделей EcoFlow, не мешая находиться с ней в одной комнате.

Среди недостатков чаще всего упоминают высокую стоимость. Некоторые пользователи отмечают, что при длительных отключениях (12-14 часов) базовой емкости в 1024 Вт·ч может не хватать, что вынуждает задумываться о покупке дополнительной батареи. Также пользователи старших версий с большей емкостью (например, 4096 Вт·ч) жалуются на большой вес, делающий транспортировку устройства по лестнице без лифта затруднительной. Для базовой версии весом 12,5 кг этот недостаток менее актуален.

Цена EcoFlow DELTA 3 EU (1024 Вт·ч) в Украине — от 35 999 грн.

