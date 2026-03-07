Безкомпромісна зарядна станція для дому: яку модель EcoFlow купити в Україні (фото)

Для підтримки роботи домашньої техніки в блекаут є ефективні рішення. Зарядна станція EcoFlow Delta 3 поєднує в собі високу потужність, багато розеток і передові акумуляторні технології.

Фокус зібрав детальні характеристики EcoFlow DELTA 3 (версії на 1024 Вт-год), а також проаналізував відгуки покупців, щоб з'ясувати, як станція справляється з реальними навантаженнями українських реалій.

Специфікації EcoFlow DELTA 3

EcoFlow DELTA 3 — це потужна портативна електростанція, розроблена для забезпечення енергією як дрібних гаджетів, так і великої побутової техніки. В основі пристрою лежать літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумулятори, які вирізняються високою термічною стабільністю та довговічністю, витримуючи тисячі циклів заряду-розряду без істотної втрати ємності. Базова конфігурація станції має ємність 1024 Вт-год.

Станція здатна видавати загальну вихідну потужність 1800 Вт, водночас максимальна пікова потужність може досягати 3600 Вт, що дає змогу запускати пристрої з високими пусковими струмами. Для підключення приладів передбачено широкий набір інтерфейсів:

Чотири європейські розетки (230 В).

Два порти USB Type-C.

Два порти USB Type-A (з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0).

Одне гніздо прикурювача.

Фірмова технологія X-Stream забезпечує надшвидку зарядку самої станції від мережі. Також підтримується зарядка від сонячних панелей і автомобільного прикурювача.

Пристрій оснащений комплексною системою захисту від перегріву, перевантаження, перезарядки, а також від надлишкової та зниженої напруги. Для зручності управління передбачено дисплей і мобільний застосунок, через який можна моніторити стан станції та налаштовувати параметри роботи. Вага становить 12,5 кг, що робить його досить мобільним для використання не тільки вдома, а й у поїздках.

Зарядна станція EcoFlow DELTA 3

Що кажуть користувачі

Українські користувачі, які вже випробували EcoFlow DELTA 3 в умовах блекаутів, діляться переважно позитивним досвідом на Rozetka.

Для багатьох головною перевагою стала здатність станції живити життєво важливу побутову техніку. Покупці відзначають, що станція без проблем тягне холодильник, освітлення, роутер і телевізор упродовж кількох годин. Наприклад, один із власників повідомив, що зв'язки "холодильник + інтернет + телевізор" вистачає приблизно на 4 години роботи. Станція також справляється з фенами і кухонними комбайнами, проте деякі енергоємні прилади, такі як потужні електрочайники, можуть виявитися їй не під силу.

Окремо користувачі хвалять швидкість зарядки, що стане в нагоді в умовах коротких вікон увімкнення світла. Станція заряджається досить швидко, щоб встигнути заповнити запас енергії. Також відзначається безшумна робота пристрою. За словами одного з покупців, станція працює значно тихіше за попередні моделі EcoFlow, не заважаючи перебувати з нею в одній кімнаті.

Серед недоліків найчастіше згадують високу вартість. Деякі користувачі відзначають, що під час тривалих відключень (12-14 годин) базової ємності в 1024 Вт-год може не вистачати, що змушує замислюватися про купівлю додаткової батареї. Також користувачі старших версій з більшою ємністю (наприклад, 4096 Вт-год) скаржаться на велику вагу, що робить транспортування пристрою по сходах без ліфта скрутним. Для базової версії вагою 12,5 кг цей недолік менш актуальний.

Ціна EcoFlow DELTA 3 EU (1024 Вт-год) в Україні — від 35 999 грн.

Раніше повідомлялося про бюджетну зарядну станцію, перевірену експертами. Відключення світла змушують українців шукати надійні та недорогі резервні джерела живлення. Однією з найпопулярніших зарядних станцій на ринку залишається Bluetti EB3A.

Також писали про популярну зарядну станцію для всього будинку. Живити цілу квартиру з великою побутовою технікою неважко за допомогою відповідної зарядної станції. EcoFlow Delta 2 Max — одна з найнадійніших і затребуваних моделей на українському ринку.