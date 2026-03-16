Зарядна станція на всі випадки життя: яку модель рекомендують в Україні (фото)

Вибір надійної зарядної станції, здатної живити не тільки дрібні гаджети, а й побутову техніку, залишається актуальним. Однією з найбільш затребуваних моделей в Україні стала Anker Solix C1000X.

Фокус зібрав ключові технічні характеристики цієї моделі та проаналізував реальний досвід експлуатації українських користувачів.

Специфікації Anker Solix C1000X

Станція базується на літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) акумуляторах автомобільного класу. Ємність батареї становить 1056 Вт-год. Виробник заявляє ресурс у 3000 циклів заряду до падіння початкової ємності. Безпека забезпечується просунутою системою моніторингу, яка перевіряє температуру внутрішніх компонентів до 100 разів на секунду, запобігаючи перегріванню.

Номінальна вихідна потужність пристрою становить 1800 Вт. Завдяки фірмовій технології SurgePad станція здатна справлятися з піковими навантаженнями до 2400 Вт, що дає змогу підключати переважну більшість побутових приладів. Передбачена можливість розширення ємності до 2 кВт-год шляхом підключення додаткової батареї.

Відео дня

На передній панелі розташовані 4 стандартні європейські розетки (230 В), два порти USB-A, два порти USB-C (100 Вт і 30 Вт) і гніздо автомобільного прикурювача. Станція може одночасно заряджати до 9 пристроїв. Є вбудований ліхтарик для локального освітлення.

Важливою перевагою моделі стала надшвидка зарядка. Від звичайної мережі (за максимальної потужності споживання 1300 Вт) станція повністю заряджається за 58 хвилин (або за 1,5 години за потужності 1000 Вт). Підтримується зарядка від сонячних панелей потужністю до 600 Вт (з технологією MPPT) і від автомобільного акумулятора.

Anker Solix C1000X працює в режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Сертифікований час перемикання під час вимкнення світла становить менше ніж 20 мс. Керування пристроєм здійснюється, зокрема, через застосунок для iOS/Android через Wi-Fi або Bluetooth. Вага станції — 12,9 кг, габарити — 37.6 x 26.7 x 20.5 см.

Фото: Anker

Що кажуть власники

Користувачі високо оцінюють працездатність станції та її здатність "тягнути" серйозну техніку. Власники успішно запускають від неї двоконтурні газові котли, двокамерні холодильники, телевізори, комп'ютери з моніторами і мікрохвильові печі. Зазначається, що газові котли стартують без проблем і не потребують додаткових маніпуляцій з "нулем".

Покупці хвалять функцію ДБЖ (UPS), яка рятує при раптових відключеннях світла. Заявлених 20 мілісекунд перемикання вистачає, щоб стаціонарні комп'ютери та роутери не перезавантажувалися. Застосунок для смартфона називають зручним, хоча дехто відзначає відсутність української мови в інтерфейсі та періодичні "глюки" (програма іноді перестає оновлювати дані і потребує перезапуску).

Серед виявлених нюансів експлуатації користувачі відзначають "невидиме" споживання енергії самим інвертором станції. Через це під час під'єднання малопотужних приладів (наприклад, акваріума на 22 Вт) заряд витрачається швидше, ніж очікувалося, оскільки сам прилад витрачає від 15 до 40 Вт на підтримку роботи розеток. Також згадується неприємний запах пластику в перші дні використання і шум вбудованих кулерів охолодження під час швидкої зарядки від мережі.

Для продовження терміну служби батареї власники радять вручну знижувати потужність зарядки від розетки в застосунку (наприклад, до 340 Вт замість базових 700-1300 Вт), якщо немає потреби зарядити пристрій за годину.

Ціна в Україні: від 29 999 грн (більш поширена ціна — близько 38 тисяч гривень).

