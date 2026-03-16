Instagram лишится сквозного шифрования личных сообщений: что будет с переписками пользователей

Социальная сеть Instagram откажется от сквозного шифрования (E2EE) личных сообщений с 8 мая 2026 года. Пользователям рекомендуют заранее выгрузить защищенные переписки и медиафайлы из приложения до полного отключения функции.

Официальной причиной отказа стал низкий спрос на опцию со стороны аудитории, сообщает The Verge со ссылкой на представителя Meta Дину Эль-Кассаби Люс. В качестве решения для безопасного общения предлагают перейти в мессенджер WhatsApp, где шифрование остается базовой функцией. Платформа уже начала рассылать уведомления затронутым пользователям и обновила внутреннюю документацию службы поддержки.

Технология E2EE, исключающая доступ к перепискам со стороны третьих лиц и самих серверов Meta, появилась в Instagram в 2023 году. Однако внедрение максимальной приватности встретило сопротивление со стороны глобальных регуляторов. Власти разных стран требуют от техногигантов предоставить инструменты для модерации личных сообщений с целью защиты детей и выявления незаконного контента.

В 2024 году генеральный прокурор американского штата Невада подал судебное ходатайство о запрете предоставления E2EE несовершеннолетним пользователям. Позже прокуратура Нью-Мексико официально обвинила корпорацию Meta в том, что внедрение шифрования намеренно снижает безопасность платформ, блокируя механизмы обнаружения эксплуатации детей.

Параллельно жесткую политику в отношении приватности ведет Великобритания, которая в прошлом году требовала от Apple внедрить системные бэкдоры для прямого доступа к зашифрованным резервным копиям iCloud. Отключение опции в Instagram стало компромиссным решением на фоне низкого использования функции и растущих юридических рисков.

