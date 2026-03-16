Instagram позбудеться наскрізного шифрування особистих повідомлень: що буде з листуванням користувачів

Соціальна мережа Instagram відмовиться від наскрізного шифрування (E2EE) особистих повідомлень із 8 травня 2026 року. Користувачам рекомендують заздалегідь вивантажити захищені листування і медіафайли з програми до повного вимкнення функції.

Офіційною причиною відмови став низький попит на опцію з боку аудиторії, повідомляє The Verge з посиланням на представника Meta Діну Ель-Кассабі Люс. Як рішення для безпечного спілкування пропонують перейти в месенджер WhatsApp, де шифрування залишається базовою функцією. Платформа вже почала розсилати повідомлення постраждалим користувачам і оновила внутрішню документацію служби підтримки.

Технологія E2EE, що унеможливлює доступ до листування з боку третіх осіб і самих серверів Meta, з'явилася в Instagram 2023 року. Однак впровадження максимальної приватності зустріло опір з боку глобальних регуляторів. Влада різних країн вимагає від техногігантів надати інструменти для модерації особистих повідомлень з метою захисту дітей і виявлення незаконного контенту.

У 2024 році генеральний прокурор американського штату Невада подав судове клопотання про заборону надання E2EE неповнолітнім користувачам. Пізніше прокуратура Нью-Мексико офіційно звинуватила корпорацію Meta в тому, що впровадження шифрування навмисно знижує безпеку платформ, блокуючи механізми виявлення експлуатації дітей.

Паралельно жорстку політику щодо приватності веде Велика Британія, яка минулого року вимагала від Apple впровадити системні бекдори для прямого доступу до зашифрованих резервних копій iCloud. Відключення опції в Instagram стало компромісним рішенням на тлі низького використання функції та зростаючих юридичних ризиків.

