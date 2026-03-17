Какой смартфон купить вместо iPhone 17e: лучшие альтернативы за меньшие деньги (фото)

iPhone 17e, считающийся самым доступным телефоном Apple в актуальной линейке, стоит от 34 999 гривен. Но есть аналоги из мира Android с более интересными спецификациями по сниженной стоимости.

17e предлагает фирменный процессор Apple A19, одинарную 48-Мп камеру и 6,1-дюймовый дисплей на 60 Гц. Что в ответ на это способны предложить конкурирующие бренды? Фокус собрал три варианта, которые стоит рассмотреть для покупки, если экосистема Apple — не главный приоритет.

Google Pixel 9a

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном P-OLED с разрешением 2424x1080 пикселей и частотой 120 Гц. Внутри установлен процессор Tensor G4 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 3.1. Гаджет получил двойную камеру с основным 48-Мп сенсором и 13-Мп широкоугольным объективом. Емкость батареи составляет 5100 мАч с поддержкой 23-ваттной зарядки. Корпус имеет влагозащиту по стандарту IP68.

Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Эксперты рекомендуют эту модель 2025 года из-за практически полного сходства с более дорогим Pixel 10a при меньшей цене. Телефон обходит iPhone 17e благодаря наличию дополнительной камеры для широких углов и дисплею с поддержкой 120 Гц. Главными компромиссами выступают пластиковая задняя панель вместо стеклянной и более слабый чип по сравнению с Apple A19.

Цена в Украине: от 25 689 грн (256 ГБ)

Samsung Galaxy S25 FE

Модель предлагает 6,7-дюймовую матрицу LTPO AMOLED с разрешением 2340x1080 и частотой обновления 120 Гц. Процессор Exynos 2400 дополнен 8 ГБ ОЗУ и хранилищем UFS 4.0. Тройная камера включает в себя 50-Мп основную 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 8-Мп телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. Питание обеспечивает аккумулятор на 4900 мАч с 45-ваттной проводной зарядкой. Спереди и сзади используется стекло Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

В сравнении с iPhone 17e cубфлагман от Samsung выделяется наличием более продвинутых камер, большим дисплеем с высокой частотой кадров и ускоренной зарядкой. Процессор, опять-таки, не столь же производительный по чистым цифрам, но в большинстве задач этого заметно не будет.

Цена в Украине: от 29 699 грн (256 ГБ)

Xiaomi 15T Pro

Еще один интересный аппарат в этом ценовом диапазоне. 15T Pro получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772x1280 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. За быстродействие отвечает производительный чипсет MediaTek Dimensity 9400+, сопряженный с 12 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 4.1. Система камер с настройкой Leica включает в себя главный 50-Мп сенсор, 50-Мп перископический телеобъектив с пятикратным зумом и 12-Мп сверхширокоугольный модуль. Батарея на 5500 мАч восполняет заряд блоком на 90 Вт за 36 минут.

Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон может приглянуться дизайном в духе iPhone Pro и превосходит базовый iPhone 17e по объему оперативной памяти, характеристикам камер и скорости зарядки. Процессор от MediaTek демонстрирует высокие результаты в тестах и не разочарует скоростью работы. Продукт от Apple сохраняет лидерство только в качестве записи видео на селфи-камеру и наличии антибликового покрытия матрицы.

Цена в Украине: от 29 999 грн (256 ГБ)

