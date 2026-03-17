Який смартфон купити замість iPhone 17e: найкращі альтернативи за менші гроші (фото)
iPhone 17e, що вважається найдоступнішим телефоном Apple в актуальній лінійці, коштує від 34 999 гривень. Але є аналоги зі світу Android з більш цікавими специфікаціями за зниженою вартістю.
17e пропонує фірмовий процесор Apple A19, одинарну 48-Мп камеру і 6,1-дюймовий дисплей на 60 Гц. Що у відповідь на це здатні запропонувати конкуруючі бренди? Фокус зібрав три варіанти, які варто розглянути для покупки, якщо екосистема Apple — не головний пріоритет.
Google Pixel 9a
Смартфон оснащений 6,3-дюймовим екраном P-OLED з роздільною здатністю 2424x1080 пікселів і частотою 120 Гц. Усередині встановлено процесор Tensor G4 у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем UFS 3.1. Гаджет отримав подвійну камеру з основним 48-Мп сенсором і 13-Мп ширококутним об'єктивом. Ємність батареї становить 5100 мАг з підтримкою 23-ватної зарядки. Корпус має вологозахист за стандартом IP68.
Експерти рекомендують цю модель 2025 року через практично повну схожість із дорожчим Pixel 10a за меншої ціни. Телефон обходить iPhone 17e завдяки наявності додаткової камери для широких кутів і дисплею з підтримкою 120 Гц. Головними компромісами виступають пластикова задня панель замість скляної та слабший чіп порівняно з Apple A19.
- Ціна в Україні: від 25 689 грн (256 ГБ)
Samsung Galaxy S25 FE
Модель пропонує 6,7-дюймову матрицю LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 і частотою оновлення 120 Гц. Процесор Exynos 2400 доповнений 8 ГБ ОЗП і сховищем UFS 4.0. Потрійна камера містить у собі 50-Мп основну, 12-Мп надширококутний модуль і 8-Мп телеоб'єктив із триразовим оптичним зумом. Живлення забезпечує акумулятор на 4900 мАг з 45-ватною дротовою зарядкою. Спереду і ззаду використовується скло Gorilla Glass Victus+.
Порівняно з iPhone 17e субфлагман від Samsung виділяється наявністю більш просунутих камер, більшим дисплеєм з високою частотою кадрів і прискореною зарядкою. Процесор, знову-таки, не настільки ж продуктивний за чистими цифрами, але в більшості завдань цього помітно не буде.
- Ціна в Україні: від 29 699 грн (256 ГБ)
Xiaomi 15T Pro
Ще один цікавий апарат у цьому ціновому діапазоні. 15T Pro отримав 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів і частотою оновлення до 144 Гц. За швидкодію відповідає продуктивний чипсет MediaTek Dimensity 9400+, пов'язаний з 12 ГБ ОЗП і накопичувачем UFS 4.1. Система камер з налаштуванням Leica містить головний 50-Мп сенсор, 50-Мп перископічний телеоб'єктив з п'ятикратним зумом і 12-Мп надширококутний модуль. Батарея на 5500 мАг заповнює заряд блоком на 90 Вт за 36 хвилин.
Смартфон може сподобатися дизайном у дусі iPhone Pro і перевершує базовий iPhone 17e за об'ємом оперативної пам'яті, характеристиками камер і швидкістю зарядки. Процесор від MediaTek демонструє високі результати в тестах і не розчарує швидкістю роботи. Продукт від Apple зберігає лідерство тільки в якості запису відео на селфі-камеру і наявності покриття антивідблиску матриці.
- Ціна в Україні: від 29 999 грн (256 ГБ)
