Який смартфон купити замість iPhone 17e: найкращі альтернативи за менші гроші (фото)

iPhone 17e, що вважається найдоступнішим телефоном Apple в актуальній лінійці, коштує від 34 999 гривень. Але є аналоги зі світу Android з більш цікавими специфікаціями за зниженою вартістю.

17e пропонує фірмовий процесор Apple A19, одинарну 48-Мп камеру і 6,1-дюймовий дисплей на 60 Гц. Що у відповідь на це здатні запропонувати конкуруючі бренди? Фокус зібрав три варіанти, які варто розглянути для покупки, якщо екосистема Apple — не головний пріоритет.

Google Pixel 9a

Смартфон оснащений 6,3-дюймовим екраном P-OLED з роздільною здатністю 2424x1080 пікселів і частотою 120 Гц. Усередині встановлено процесор Tensor G4 у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем UFS 3.1. Гаджет отримав подвійну камеру з основним 48-Мп сенсором і 13-Мп ширококутним об'єктивом. Ємність батареї становить 5100 мАг з підтримкою 23-ватної зарядки. Корпус має вологозахист за стандартом IP68.

Відео дня

Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Експерти рекомендують цю модель 2025 року через практично повну схожість із дорожчим Pixel 10a за меншої ціни. Телефон обходить iPhone 17e завдяки наявності додаткової камери для широких кутів і дисплею з підтримкою 120 Гц. Головними компромісами виступають пластикова задня панель замість скляної та слабший чіп порівняно з Apple A19.

Ціна в Україні: від 25 689 грн (256 ГБ)

Samsung Galaxy S25 FE

Модель пропонує 6,7-дюймову матрицю LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 і частотою оновлення 120 Гц. Процесор Exynos 2400 доповнений 8 ГБ ОЗП і сховищем UFS 4.0. Потрійна камера містить у собі 50-Мп основну, 12-Мп надширококутний модуль і 8-Мп телеоб'єктив із триразовим оптичним зумом. Живлення забезпечує акумулятор на 4900 мАг з 45-ватною дротовою зарядкою. Спереду і ззаду використовується скло Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

Порівняно з iPhone 17e субфлагман від Samsung виділяється наявністю більш просунутих камер, більшим дисплеєм з високою частотою кадрів і прискореною зарядкою. Процесор, знову-таки, не настільки ж продуктивний за чистими цифрами, але в більшості завдань цього помітно не буде.

Ціна в Україні: від 29 699 грн (256 ГБ)

Xiaomi 15T Pro

Ще один цікавий апарат у цьому ціновому діапазоні. 15T Pro отримав 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів і частотою оновлення до 144 Гц. За швидкодію відповідає продуктивний чипсет MediaTek Dimensity 9400+, пов'язаний з 12 ГБ ОЗП і накопичувачем UFS 4.1. Система камер з налаштуванням Leica містить головний 50-Мп сенсор, 50-Мп перископічний телеоб'єктив з п'ятикратним зумом і 12-Мп надширококутний модуль. Батарея на 5500 мАг заповнює заряд блоком на 90 Вт за 36 хвилин.

Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон може сподобатися дизайном у дусі iPhone Pro і перевершує базовий iPhone 17e за об'ємом оперативної пам'яті, характеристиками камер і швидкістю зарядки. Процесор від MediaTek демонструє високі результати в тестах і не розчарує швидкістю роботи. Продукт від Apple зберігає лідерство тільки в якості запису відео на селфі-камеру і наявності покриття антивідблиску матриці.

Ціна в Україні: від 29 999 грн (256 ГБ)

