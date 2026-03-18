"Люди абсолютно неправы": глава NVIDIA ответил на критику технологии DLSS 5 (видео)

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг прокомментировал негативную реакцию игрового сообщества на алгоритм DLSS 5. Предприниматель не согласен с тем, что проработка лиц с помощью ИИ портит визуальный стиль игр.

Во время сессии вопросов и ответов на конференции GTC 2026 Хуанг назвал критиков "совершенно неправыми", пишет Tom's Hardware. Он объяснил принципы работы рендеринга нейросетью и подчеркнул сохранение полного творческого контроля за создателями проектов.

Суть претензий игроков

После первого показа возможностей DLSS 5 пользователи в сети осмеяли технологию. Игроки пожаловались, что искусственный интеллект делает графику слишком однообразной и "пластиковой". Заявленный реализм на практике выливается в ненатуральность: студийное освещение может выглядеть не к месту, теряется уникальность черт лица персонажей. Недостатки видны невооруженным глазом.

Хотя эта функция останется опциональной, геймеры обвинили корпорацию в навязывании ненужной инновации, которая чересчур искажает оригинальный дизайн игр. Основной шквал недовольства вызвал обновленный внешний вид персонажей Грейс Эшкрофт и Леона Кеннеди в демонстрационном ролике игры Resident Evil Requiem.

Как работает DLSS 5: официальная демонстрация NVIDIA

Ответ NVIDIA и принцип работы DLSS 5

Дженсен Хуанг заявил, что технология органично объединяет традиционную модификацию текстур с возможностями генеративного ИИ. DLSS 5 не применяет стандартную постобработку на уровне готового кадра. Процесс представляет собой генеративный контроль над графикой непосредственно на уровне геометрии.

Глава NVIDIA отметил, что инструмент не лишает студии художественного контроля. Разработчики cмогут точечно настраивать алгоритмы генеративного ИИ под собственный визуальный стиль. Технология позволяет создавать специфические эффекты, включая сел-шейдинг или полную имитацию стеклянных поверхностей.

В сети этот комментарий приняли все так же скептически. Люди опасаются, что геймдизайнеры могут перестать стараться прорабатывать эстетику персонажей вручную, переложив всю работу на ИИ. Так или иначе, результат, который компания демонстрирует на официальном сайте сейчас, мало кому понравился.

Итоги внедрения DLSS 5 будет зависеть от креативных решений создателей игр. Полноценный релиз технологии для потребителей запланирован на осень 2026 года.

