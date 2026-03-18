"Люди абсолютно неправі": глава NVIDIA відповів на критику технології DLSS 5 (відео)

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг прокоментував негативну реакцію ігрової спільноти на алгоритм DLSS 5. Підприємець не згоден з тим, що опрацювання облич за допомогою ШІ псує візуальний стиль ігор.

Під час сесії запитань і відповідей на конференції GTC 2026 Хуанг назвав критиків "абсолютно неправими", пише Tom's Hardware. Він пояснив принципи роботи рендерінгу нейромережею і наголосив на збереженні повного творчого контролю за творцями проєктів.

Суть претензій гравців

Після першого показу можливостей DLSS 5 користувачі в мережі висміяли технологію. Гравці поскаржилися, що штучний інтелект робить графіку занадто одноманітною і "пластиковою". Заявлений реалізм на практиці виливається в ненатуральність: студійне освітлення може виглядати недоречно, втрачається унікальність рис обличчя персонажів. Недоліки видно неозброєним оком.

Хоча ця функція залишиться опціональною, геймери звинуватили корпорацію в нав'язуванні непотрібної інновації, яка надто спотворює оригінальний дизайн ігор. Основний шквал невдоволення викликав оновлений зовнішній вигляд персонажів Грейс Ешкрофт і Леона Кеннеді в демонстраційному ролику гри Resident Evil Requiem.

Як працює DLSS 5: офіційна демонстрація NVIDIA

Відповідь NVIDIA і принцип роботи DLSS 5

Дженсен Хуанг заявив, що технологія органічно поєднує традиційну модифікацію текстур із можливостями генеративного ШІ. DLSS 5 не застосовує стандартну постобробку на рівні готового кадру. Процес являє собою генеративний контроль над графікою безпосередньо на рівні геометрії.

Глава NVIDIA зазначив, що інструмент не позбавляє студії художнього контролю. Розробники зможуть точково налаштовувати алгоритми генеративного ШІ під власний візуальний стиль. Технологія дає змогу створювати специфічні ефекти, включно з сел-шейдингом або повною імітацією скляних поверхонь.

У мережі цей коментар сприйняли так само скептично. Люди побоюються, що геймдизайнери можуть перестати намагатися опрацьовувати естетику персонажів вручну, переклавши всю роботу на ШІ. Так чи інакше, результат, який компанія демонструє на офіційному сайті зараз, мало кому сподобався.

Підсумки впровадження DLSS 5 залежатимуть від креативних рішень творців ігор. Повноцінний реліз технології для споживачів заплановано на осінь 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Nvidia представила систему чипів для орбітальних дата-центрів. Компанія показала чіпи, які будуть використовуватися в центрах обробки даних, розміщених у космосі. Чіпи будуть використовуватися із супутниками кількох компаній, зокрема Axiom Space, Starcloud і Planet Labs.

Також Фокус писав, що творець S.T.A.L.K.E.R. анонсував sci-fi проект S.T.R.A.N.G.E.R. Ексзасновник української студії GSC Game World Сергій Григорович оголосив про розробку нового науково-фантастичного проєкту S.T.R.A.N.G.E.R. За його словами, гра має об'єднати понад тридцятирічний досвід команди з новими технологічними рішеннями, які раніше не застосовувалися в індустрії.