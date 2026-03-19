Xiaomi 18 Pro получит две камеры по 200 Мп и аккумулятор 7000 мАч: когда ждать новинку

Компания Xiaomi намерена удивить интересными новшествами во флагманском смартфоне 18 Pro. Гаджет получит емкую АКБ и целых две камеры высокого разрешения.

Дебют устройства на китайском рынке запланирован на сентябрь 2026 года, пишет Gadgets360.

Смартфон сохранит компактные габариты предшественника и будет оснащен 6,3-дюймовым экраном. Для сравнения, старшая версия Pro Max получит 6,9-дюймовую матрицу. Главным апгрейдом устройства станет новая система камер. На задней панели разместятся два 200-мегапиксельных сенсора: основной модуль и перископический телеобъектив. Прошлая модель оснащалась тремя камерами по 50 Мп. Новинка может стать одним из немногих компактных телефонов на рынке со столь высоким разрешением тыльных фотомодулей.

Емкость аккумулятора составит 7000 мАч или больше. Инсайдеры подтверждают наличие поддержки беспроводной зарядки. Безопасную разблокировку обеспечит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Корпус смартфона получит защиту от воды и пыли (предшественники имели сертификацию IP68).

Аппаратной основной для всей серии смартфонов Xiaomi 18 выступит семейство процессоров Snapdragon 8 Gen 6 от Qualcomm. Ожидается, что базовая модель Xiaomi 18 ограничится чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6 ради снижения себестоимости, в то время как версии Pro и Pro Max получат более производительные модификации чипсетов.

