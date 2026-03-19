Xiaomi 18 Pro отримає дві камери по 200 Мп і акумулятор 7000 мАг: коли чекати новинку

Компанія Xiaomi має намір здивувати цікавими нововведеннями у флагманському смартфоні 18 Pro. Гаджет отримає ємну АКБ і цілих дві камери високої роздільної здатності.

Дебют пристрою на китайському ринку заплановано на вересень 2026 року, пише Gadgets360.

Смартфон збереже компактні габарити попередника і буде оснащений 6,3-дюймовим екраном. Для порівняння, старша версія Pro Max отримає 6,9-дюймову матрицю. Головним апгрейдом пристрою стане нова система камер. На задній панелі розмістяться два 200-мегапіксельних сенсори: основний модуль і перископічний телеоб'єктив. Минула модель оснащувалася трьома камерами по 50 Мп. Новинка може стати одним з небагатьох компактних телефонів на ринку з настільки високою роздільною здатністю тильних фотомодулів.

Ємність акумулятора складе 7000 мАг або більше. Інсайдери підтверджують наявність підтримки бездротової зарядки. Безпечне розблокування забезпечить ультразвуковий сканер відбитків пальців. Корпус смартфона отримає захист від води і пилу (попередники мали сертифікацію IP68).

Апаратною основою для всієї серії смартфонів Xiaomi 18 виступить сімейство процесорів Snapdragon 8 Gen 6 від Qualcomm. Очікується, що базова модель Xiaomi 18 обмежиться чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6 заради зниження собівартості, тоді як версії Pro і Pro Max отримають більш продуктивні модифікації чипсетів.

