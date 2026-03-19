Бюджетный смартфон с аккумулятором 9020 мАч близится к выходу: что известно про IQOO Z11

Бренд iQOO назвал дату презентации линейки среднебюджетных смартфонов Z11 в Китае. Устройства выделяются аккумуляторами повышенной емкости и экранами с высокой частотой обновления.

Анонс и старт продаж моделей Z11 и Z11x назначены на 26 марта, пишет GSMArena. Базовая версия Z11x дебютировала на индийском рынке неделей ранее.

iQOO Z11

Старшая модель iQOO Z11 оснащена аккумулятором емкостью 9020 мАч. Дисплей смартфона поддерживает частоту обновления 165 Гц. За вычисления отвечает процессор MediaTek Dimensity 8500.

Главным преимуществом аппарата стала рекордная автономность в связке с плавной матрицей для игр и динамичного контента. Процессор обеспечивает стабильную производительность под нагрузкой. Остальные спецификации камер и конфигурации памяти производитель раскроет на презентации.

Відео дня

Смартфоны iQOO Z11 и Z11x Фото: iQOO

iQOO Z11x

Аппарат iQOO Z11x работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7400 Turbo. Питание обеспечивает батарея на 7200 мАч. Тыльная камера состоит из двух модулей с главным сенсором на 50 Мп.

Аппарат считается сбалансированным решением с упором на долгое время работы без подзарядки. Емкость аккумулятора уступает старшей модели, но заметно превышает стандартные рыночные значения.

