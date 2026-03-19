Бюджетний смартфон з акумулятором 9020 мАг наближається до виходу: що відомо про IQOO Z11

Бренд iQOO назвав дату презентації лінійки середньобюджетних смартфонів Z11 в Китаї. Пристрої виділяються акумуляторами підвищеної ємності та екранами з високою частотою оновлення.

Анонс і старт продажів моделей Z11 і Z11x призначені на 26 березня, пише GSMArena. Базова версія Z11x дебютувала на індійському ринку тижнем раніше.

iQOO Z11

Старша модель iQOO Z11 оснащена акумулятором ємністю 9020 мАг. Дисплей смартфона підтримує частоту оновлення 165 Гц. За обчислення відповідає процесор MediaTek Dimensity 8500.

Головною перевагою апарату стала рекордна автономність у зв'язці з плавною матрицею для ігор і динамічного контенту. Процесор забезпечує стабільну продуктивність під навантаженням. Інші специфікації камер і конфігурації пам'яті виробник розкриє на презентації.

Смартфони iQOO Z11 і Z11x Фото: iQOO

iQOO Z11x

Апарат iQOO Z11x працює на базі процесора MediaTek Dimensity 7400 Turbo. Живлення забезпечує батарея на 7200 мАг. Тильна камера складається з двох модулів із головним сенсором на 50 Мп.

Апарат вважається збалансованим рішенням з упором на довгий час роботи без підзарядки. Ємність акумулятора поступається старшій моделі, але помітно перевищує стандартні ринкові значення.

Раніше повідомлялося, що представлений IQOO 15R. Бренд iQOO представив субфлагманський смартфон iQOO 15R. Апарат орієнтований на любителів компактних гаджетів з топовим "залізом" і ємною батареєю.

Також Фокус писав, що відомі бренди можуть скоро підняти ціни на дешеві смартфони. Кілька доступних моделей смартфонів Vivo і iQOO, ймовірно, подорожчають з наступного місяця. Це відбувається на тлі зростання вартості пам'яті.