Сигнал для США: Китай заявил о создании новой ИИ-технологии против роев дронов

Китай интегрирует искусственный интеллект (ИИ) в свои радары, чтобы улучшить обнаружение дронов на низкой высоте. Это происходит на фоне войны США против Ирана, где активно используются рои беспилотников.

В ходе испытаний ИИ-алгоритм значительно повысил эффективность радара, особенно против большого количества маловысотных беспилотников. Об этом рассказал ведущий эксперт по вопросам радаров противовоздушной обороны и член Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКРК) Сюй Цзинь в интервью газете SCMP.

Эксперт отметил, что в современных войнах дроны-камикадзе нередко запускаются в больших роях, что затрудняет их различение и уничтожение. Отдельные беспилотники также способны координировать группы БПЛА и распределять задачи. Это создает огромную нагрузку на традиционные антидронные радары.

Відео дня

Авторы статьи утверждают, что Сюй Цзинь имел в виду нынешний конфликт между США и Ираном, который начался в конце прошлого месяца. Обе стороны применяют дешевые дроны-камикадзе для атак.

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

В китайском издании также отметили, что Пекин внимательно исследует тактику роя дронов и разрабатывает контрмеры, особенно после того, как США пообещали отреагировать на атаку Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань.

"Как только НОАК пересечет Тайваньский пролив, США развернут тысячи беспилотных подводных лодок, беспилотных надводных кораблей и воздушных беспилотников, чтобы затопить этот район", — сказал глава Индо-Тихоокеанского командования США Сэмюэл Папаро в 2024 году.

По словам Сюй Цзиня, китайские инженеры уже разработали передовую технологию "радара с обратной синтезированной апертурой" для распознавания характеристик летающих объектов. Эта технология якобы позволяет радарам наблюдать за БПЛА с разных ракурсов, анализируя их характеристики и назначение.

Эксперт рассказал, что в результате постоянных тренировок китайские ИИ-системы развили способность идентифицировать и непрерывно отслеживать большое количество маневрирующих или зависающих целей, а также рассчитывать траектории дронов.

"Многие страны исследуют применение искусственного интеллекта в радарах. Эта технология еще не является зрелой, и текущий эффект обнаружения, улучшенный искусственным интеллектом, нельзя назвать идеальным, но улучшение все равно впечатляет", — сказал Сюй Цзинь.

Послание Китая для США

Эксперт портала DroneXL Хэй Кестелу считает, что объявление о разработке ИИ-радара не является ключевой целью интервью Сюй Цзиня. Гораздо важнее стал сам факт публичного заявления члена НПКРК с четкой ссылкой на конфликт между США и Ираном. Обычно высокопоставленные китайские ученые не используют СМИ, чтобы сообщить о своем постепенном прогрессе в исследованиях.

"Это считывается как преднамеренный сигнал о том, что Пекин рассматривает перенасыщение роем дронов как неизбежный вызов собственной архитектуре противовоздушной обороны", — пояснил Кестелу.

Напомним, в США провели испытания армейского многоцелевого высокоэнергетического лазера (AMP-HEL) для уничтожения дронов.

Фокус также сообщал, что США собираются доставить на Ближний Восток тысячи дронов-перехватчиков Merops.