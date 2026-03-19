Сигнал для США: Китай зявив про створення нової ШІ-технології проти роїв дронів

Китай інтегрує штучний інтелект (ШІ) у свої радари, щоб покращити виявлення дронів на низькій висоті. Це відбувається на тлі війни США проти Ірану, де активно використовуються рої безпілотників.

В ході випробувань ШІ-алгоритм значно підвищив ефективність радара, особливо проти великої кількості маловисотних безпілотників. Про це розповів провідний експерт з питань радарів протиповітряної оборони та член Національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (НПКРК) Сюй Цзінь в інтерв'ю газеті SCMP.

Експерт зазначив, що у сучасних війнах дрони-камікадзе нерідко запускаються у великих роях, що ускладнює їх розрізнення та знищення. Окремі безпілотники також здатні координувати групи БПЛА та розподіляти завдання. Це створює величезне навантаження на традиційні антидронові радари.

Автори статті стверджують, що Сюй Цзінь мав на увазі нинішній конфлікт між США та Іраном, який розпочався наприкінці минулого місяця. Обидві сторони застосовують дешеві дрони-камікадзе для атак.

У китайському виданні також наголосили, що Пекін уважно досліджує тактику рою дронів та розробляє контрзаходи, особливо після того, як США пообіцяли відреагувати на атаку Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) на Тайвань.

"Як тільки НВАК перетне Тайванську протоку, США розгорнуть тисячі безпілотних підводних човнів, безпілотних надводних кораблів та повітряних безпілотників, щоб затопити цей район", — сказав голова Індо-Тихоокеанського командування США Семюел Папаро у 2024 році.

За словами Сюй Цзіня, китайські інженери вже розробили передову технологію "радара зі зворотною синтезованою апертурою" для розпізнавання характеристик літаючих об'єктів. Ця технологія нібито дозволяє радарам спостерігати за БПЛА з різних ракурсів, аналізуючи їхні характеристики та призначення.

Експерт розповів, що в результаті постійних тренувань китайські ШІ-системи розвинули здатність ідентифікувати та безперервно відстежувати велику кількість маневруючих або зависаючих цілей, а також розраховувати траєкторії дронів.

"Багато країн досліджують застосування штучного інтелекту в радарах. Ця технологія ще не є зрілою, і поточний ефект виявлення, покращений штучним інтелектом, не можна назвати ідеальним, але покращення все одно вражає", — сказав Сюй Цзінь.

Послання Китаю для США

Експерт порталу DroneXL Хей Кестелу вважає, що оголошення про розробку ШІ-радару не є ключовою метою інтерв'ю Сюй Цзіня. Набагато важливішим став сам факт публічної заяви члена НПКРК з чітким посиланням на конфлікт між США та Іраном. Зазвичай високопоставлені китайські науковці не використовують ЗМІ, щоб повідомити про свій поступовий прогрес у дослідженнях.

"Це зчитується як навмисний сигнал про те, що Пекін розглядає перенасичення роєм дронів як неминучий виклик власній архітектурі протиповітряної оборони", — пояснив Кестелу.

