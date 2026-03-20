Разбил посуду и начал танцевать: робот-официант в ресторане вышел из-под контроля (видео)

Человекоподобный робот поднял переполох в американском ресторане Haidilao своим неконтролируемым танцем.

На обнародованном в сети видео можно увидеть, как робот выполняет танцевальные движения, разбивая посуду и разбрасывая палочки для еды. Детали инцидента выяснил портал NBCNews.

Представители Haidilao рассказали журналистам, что движения робота были запрограммированы заранее, просто он выполнял их в слишком тесной среде. Это привело к тому, что робот начал крушить все вокруг.

"В этом случае робота по просьбе гостя подвели ближе к обеденному столу, что не является типичной для него рабочей обстановкой. Ограниченное пространство мешало его движениям во время выступления", — говорится в заявлении ресторана.

Відео дня

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Технический аналитик Джоанна Стерн отметила, что этот робот должен иметь функцию аварийного отключения. Однако на видео видно, что сотрудники заведения пытаются остановить его физической силой, оттягивая его от столов за ремешок на шее.

По данным издания, Haidilao уже давно внедряет искусственный интеллект и роботов-официантов в свои рестораны по всему миру, привлекая таким образом внимание клиентов.

