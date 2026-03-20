Потрощив посуд та почав танцювати: робот-офіціант у ресторані вийшов з-під контролю (відео)

Людиноподібний робот здійняв переполох у американському ресторані Haidilao своїм неконтрольованим танцем.

На оприлюдненому в мережі відео можна побачити, як робот виконує танцювальні рухи, розбиваючи посуд і розкидаючи палички для їжі. Деталі інциденту вияснив портал NBCNews.

Представники Haidilao розповіли журналістам, що рухи робота були запрограмовані заздалегідь, просто він виконував їх у занадто тісному середовищі. Це призвело до того, що робот почав трощити все навколо.

"У цьому випадку робота на прохання гостя підвели ближче до обіднього столу, що не є типовою для нього робочою обстановкою. Обмежений простір заважав його рухам під час виступу", — йдеться в заяві ресторану.

Технічний аналітик Джоанна Стерн зазначила, що цей робот повинен мати функцію аварійного відключення. Проте на відео видно, що співробітники закладу намагаються зупинити його фізичною силою, відтягуючи його від столів за ремінець на шиї.

За даними видання, Haidilao вже давно впроваджує штучний інтелект та роботів-офіціантів у свої ресторани по всьому світу, привертаючи таким чином увагу клієнтів.

