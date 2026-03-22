Белорусские войска испытывают новейшие НРК "Адунок": на что способны эти дроны (фото)

В Беларуси проходят испытания гусеничных наземных роботизированных комплексов (НРК) "Адунок", разработанных Конструкторским бюро "Дисплей".

Наземные дроны "Адунок" уже используются в военных учениях и участвовали в недавнем оперативном сборе командного состава Вооруженных сил Беларуси. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь в Telegram.

НРК "Адунок" Фото: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

НРК "Адунок" позиционируется как многофункциональная платформа. Среди заявленных возможностей — эвакуация раненых с поля боя, доставка грузов, боеприпасов, топлива и продовольствия. Платформа также поддерживает боевые модули.

Все модификации НРК "Адунок" оснащены электродвигателями и передвигаются на гусеницах. В публикации сказано, что эти дроны хорошо адаптированы к бездорожью, подъемам, спускам и сложному рельефу.

Также сообщается, что НРК "Адунок" имеет дальность связи 10 км, а грузоподъемность старшей модели старшей модели "Адунок-М700" достигает 700 кг.

НРК "Адунок" Фото: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

В целом семейство НРК "Адунок" включает четыре модели, отличающиеся по массе, габаритам и грузоподъемности:

"Адунок-М120";

"Адунок-М200";

"Адунок-М250";

"Адунок-М700" .

Напомним, украинская компания Armolab представила прототип НРК Mamont, разработанный для габаритных грузов весом до 700 кг.

Фокус также сообщал, что компания Air3F разработала НРК VARKHAN для логистики, эвакуации и поддержки подразделений в поле.