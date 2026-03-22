Білоруські війська випробовують новітні НРК "Адунок": на що здатні ці дрони (фото)

У Білорусі проходять випробування гусеничних наземних роботизованих комплексів (НРК) «Адунок», розроблених Конструкторським бюро «Дисплей».

Наземні дрони "Адунок" вже використовуються у військових навчаннях та брали участь у недавньому оперативному зборі командного складу Збройних сил Білорусі. Про це повідомив Державний військово-промисловий комітет Республіки Білорусь у Telegram.

НРК "Адунок" Фото: Державний військово-промисловий комітет Респубілки Білорусь

НРК "Адунок" позиціонується як багатофункціональна платформа. Серед заявлених можливостей — евакуація поранених з поля бою, доставка вантажів, боєприпасів, палива та продовольства. Платформа також підтримує бойові модулі.

Всі модифікації НРК "Адунок" оснащені електродвигунами та пересуваються на гусеницях. У публікації сказано, що ці дрони добре адаптовані до бездоріжжя, підйомів, спусків та складного рельєфу.

Також повідомляється що НРК "Адунок" має дальність зв’язку 10 км, а вантажопідйомність старшої моделі старшої моделі "Адунок-М700" сягає 700 кг.

НРК "Адунок" Фото: Державний військово-промисловий комітет Респубілки Білорусь

Загалом сімейство НРК "Адунок" включає чотири моделі, що відрізняються за масою, габаритами та вантажопідйомністю:

"Адунок-М120";

"Адунок-М200";

"Адунок-М250";

"Адунок-М700" .

