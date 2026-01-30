Після дронів — наземні роботи: що робить ЗСУ для відкриття нової фази війни та збереження піхоти

Збройні сили України активно використовують наземні роботизовані комплекси (НРК), першими функціями яких є логістика та евакуація поранених. Новий етап розвитку технологій — платформи з крупнокаліберними кулеметами та іншою штатною зброєю, яка чинить смертоносний і психологічний тиск на росіян. Які кроки роблять ЗСУ та інженери, щоб захистити піхоту і проводити наступи без участі людини?

Наземні платформи можуть доставити зброю та боєкомплект на позиції, попри щільний вогонь ЗС РФ, і цей напрямок НРК став звичним для українського війська, ідеться у статті медіа "Оборонка". Втім, є моделі, озброєні кулеметами, які успішно виконують бойові місії, виходячи на патрулювання позицій або маскуючись у схованках. Аналітики розповіли, які досягнення ударних НРК в ЗСУ та у якому напрямку працюють конструктори, щоб перетворити платформи з інструменту логістики й оборони у наступальну зброю.

НРК в ЗСУ - приклад відпрацювання по МТ-ЛБ ЗС РФ

30 січня "Оборонка" опублікувала аналітичний матеріал, у якому дослідили існуючі моделі НРК, тактику використання та нові напрямки технологій для війни.

НРК в ЗСУ — деталі

У статті зауважується, що НРК успішно освоїли напрямки логістики, евакуації, мінування, розвідка. Втім, на сьогодні головне — замінити роботизованими платформами піхоту, якої ЗСУ хронічно не вистачає. Ця проблема поки не розв'язана: на випробувальних полігонах з бойовими місіями впорались 3 з 15 моделей від різних виробників. Тим часом Міноборони України у 2024 році створило штатний розпис підрозділів НРК, а у 2025 році — закупило 15 тис. од. цього виду військової техніки, написало медіа.

"Головне бажання фронту – замінити стрільця в окопі. Створити робота, здатного воювати хоча б приблизно нарівні з піхотою", — ідеться у статті.

Яка тактика використання бойових НРК в ЗСУ

Медів пояснили, що наземні бойові платформи використовуються на 2-3 лінії, оскільки на 1 лінії вони надто вразливі для безпілотників та інших засобів ураження ЗС РФ. Інколи для них облаштовують стаціонарні позиції, і тоді їх старанно маскують. В інших випадках роботи виїжджають на виконання завдання з ангарів на певній відстані від фронту.

Перевага такого виду зброї на війні, яку веде Україна проти РФ, — можливість відпрацювати по противнику важкою стрілецькою зброєю, яку в іншому випадку солдат ніс би на позиції у розібраному стані, ризикуючи життям. Якщо ж є НРК, то встановлюють гранатомет Mk19, який не потрібно нести і збирати, — він вже готовий до бою. За таких умов робот оптимально використовувати проти малих штурмових груп ЗС РФ: НРК ховається на позиціях стільки часу, скільки потрібно, а потім стріляє, якщо оператор помічає противника. Для фіксації цілі використовують компаси, гіроскопи, GPS-антени, датчики.

"Окрім ефективного ураження легкої техніки, великокаліберний кулемет тисне психологічно", — розповіли "Оборонці" розробник НРК і бойових модулів DevDroid Юрій Поріцький.

Яку зброю несуть НРК та які проблеми виникають

Аналітики розповіли, що на наземні платформи встановлюють зброю, яка є у штатному розписі ЗСУ, — це особлива вимога, на якій наполягали підрозділи. До НРК прикріплюють крупнокаліберну зброю: Browning M2, кулемет 7,62 мм або ПКТ (пулемет Калашникова танковий). Також використовують гранатомети Mk19 та АГС-17. Спорядження прикріплюють на спеціальні кронштейни, є електропуск, електромотори та актуатори. Передбачена система, яка поглинає віддачу. До всього, у деяких випадках платформи отримують програмне забезпечення для кращого націлювання, яке рахує балістичну траєкторію, враховує вітер, дистанцію, швидкість цілі. Остаточне рішення про постріл приймає оператор, щоб знизити ймовірність френдлі-фаєра.

Проблеми, які виникають у розробників бойових НРК, — це нестабільність зв'язку (розв'язують за допомогою ШІ) та механічні частини, які не витримують потужності пострілів (зросли вимоги до якості складання, стежать за технічним станом після кожної місії).

"Бойові наземні роботи вже працюють на відстані 1–2 км від ворога, тому критично важливо контролювати "мале небо", — розповіли бійці ЗСУ.

Що роблять ЗС РФ у напрямку НРК

У мережі можна відшукати інформацію про те, що робить російський генштаб у напрямку НРК. Зокрема, у грудневому звіті за 2025 рік Міноборони РФ повідомило, що передало в армію 288 платформ для евакуації. Крім того, спеціальний підрозділ у складу угрупування "Запад" заявив, що випускає до 10 НРК для дистанційного мінування. У січні "РИА Новости" показало роботизовані комплекси "Варан" та "Кур'єр", які використовуються для логістики, евакуації та інших задач.

Зазначимо, раніше Фокус писав про приклади застосування НРК в ЗСУ. Наприклад, у січні 2026 року бійці 3 ОШБр розповіли, як роботизована платформа 45 діб тримала відтинок фронту, час від часу від'їжджаючи для технічного обслуговування, підзарядки та поповнення боєкомплекту.

Нагадуємо, восени 2025 року керівник підрозділу роботизованих комплексів 2-го корпусу НГУ "Хартія" з позивним "Математик" розповів, скільки років може пройти, поки ЗСУ отримують бойові НРК, які замінять піхоту на полю бою.