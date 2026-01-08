Як наземний робот ЗСУ тримав фронт 45 днів попри витрати снарядів та батарей, — BI (відео)

Бійці Третьої штурмової бригади використали наземний роботизований комплекс (НРК) для втримання рубежів, і платформа без участі людини відганяла російських військових 45 днів поспіль, розповіло медіа. Під час спроб наступу противника витрачались набої, розряджався акумулятор. Яку тактику вигадали українці, щоб підтримувати роботу НРК та вберегти позиції?

Про використання гусеничного НРК Droid TW 12.7, озброєного кулеметом M2 Browning калібру .50, стало відомо у грудні 2025 року, а представник 3 ОШБр у січні 2026 розповів про цю місію медіа Business Insider. Роботизованою платформою опікувалась рота NC-13. На 30-секундному відео бійці показали, як робот рухається по полю і стріляє по противнику. У розмові з медіа пояснюється, що основна концепція використання новітньої техніки полягала у тому, щоб на позиціях не було людей, оскільки "роботи не кровоточать".

Про тактику використання НРК Droid TW 12.7 розповів командир NC-13 Микола "Макар" Зінкевич. З його слів, на позиціях перебував лише робот, щоб вберегти життя бійців. Командир уточнив, що 45 днів — це чергування на кількох позиціях відповідно до запиту командування, щоб спинити можливе просування противника.

Як наземний робот ЗСУ працював протягом майже шести тижнів:

що два дні для НРК проводили технічне обслуговування. Оператори перебували за 4 км від лінії боїв, і саме вони мали забезпечити функціонування пристрою;

тривалість технічного обслуговування — чотири години. Згодом бійці скоротили цей час до двох годин;

протягом 2-4 годин НРК перезаряджали та поповнювали боєприпаси.

У статті також уточнюється, що пристрій має запас ходу 15 миль (до 24 км) і може самостійно обирати траєкторію завдяки "штучному інтелекту". Крім того, Міноборони України допустило для застосування НРК з гранатометами Mk-19 та AGL-53 40 мм. Зінкевич наголосив, що напрямок роботизованих платформ розвивається, і їх використовуватимуть як для оборони, так і для штурмів. На порталі BI додали, що поки не можуть точно підтвердити корисність платформи на полі бою.

"Наскільки він може автономно переміщатися по полю бою та брати участь у бою, поки що незрозуміло", — ідеться у статті.

Наземні дрони ЗСУ — деталі

Droid TW 12.7 — наземний роботизований комплекс, створений компанією Devdroid. На порталі розробника вказано, що це розвідувально-ударна платформа з туреллю, яка стріляє калібром 12.7 мм і керується дистанційно. Наведення на ціль — ручне, донаведення за допомогою AI. Дальність влучання — до 1 км, швидкість 7 км/год, радіус застосування 5 км, запас ходу 25 км, є різні варіанти радіозв'язку (у тому числі — через Starlink).

Наземні дрони ЗСУ — як працює Droid TW 12.7

Зазначимо, у грудні 2024 року на порталі "Мілітарний" повідомили, що час виготовлення платформи — 45 днів, орієнтовна ціна Droid TW 12.7 — 26029 тис. дол. (1,1-1,2 млн грн). У описі НРК на порталі виробника не вказано, чи є якийсь захист від БпЛА, які покривають 15-кілометрову кілзону на лінії фронту.

Фокус писав про наземні роботизовані комплекси, які почали з'являтись у ЗСУ. Наприклад, у грудні 2025 на порталі Defense Expess розповіли про те, коли в Україні можуть з'явитись повноцінні бойові роботи. При цьому важливий напрямок роботи — покращення систем управління через супутник та радіоканал.

Нагадуємо, у жовтні 2025 року медіа показали роботизовану платформу "Мураха-Mini", яка може тягнути 150 кг вантажу.